Sub. de MMA confirma falta de atribuciones para fiscalizar a la industria salmonera en Lago Llanquihue

El subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, afirmó que como cartera no tienen mayores atribuciones para fiscalizar la industria salmonera en el Lago Llanquihue, en la región de Los Lagos, pero agregó que están monitoreando constantemente que no se alteren los parámetros que mide la Norma Secundaria.

En su visita a la zona, Proaño se refirió a la industria salmonicultura en el Lago Llanquihue, recordando el compromiso de las empresas de retirarse del segundo cuerpo más grande de Chile.

La autoridad señaló que si bien no tienen mayores atribuciones para fiscalizar a las salmoneras como tal, agregó que se encuentran preocupados por las consecuencias de su continuidad en el Lago.

“La verdad es que no tenemos mayores atribuciones, y es que, sobre el caso particular que hubo de escape de salmones en el Lago Llanquihue, la empresa no cuenta con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), por lo tanto, no es una unidad fiscalizable por la superintendencia”, enfatizó.

El subsecretario Proaño agregó que están constantemente monitoreando los parámetros de la Norma Secundaria, que mide ciertas concentraciones de sustancias o elementos para conservar la calidad ambiental del Lago Llanquihue. Agregó que de momento no se registran alteraciones por parte de alguna industria.

“Sí, tenemos atribuciones en cuanto a que el Lago Llanquihue cuenta con una norma secundaria de calidad del agua y, por lo tanto, los contaminantes permitidos, los niveles permitidos. Sí, nosotros hacemos monitoreos permanentes, y en la medida que esto se sobrepasa, ahí si podemos actuar”, añadió Proaño.

En el mismo tema a nivel local, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional, Francisco Reyes, afirmó que buscarán reunir a las distintas partes para establecer planes que permitan el retiro de la industria del Lago.

El consejero afirmó que se esperan reunir el 11 de abril con los representantes de las empresas instaladas en el Lago Llanquihue, los gremios de trabajadores situados en este cuerpo, la Asociación de Municipios de la cuenca y también agrupaciones medioambientalistas que tengan injerencia en el tema.