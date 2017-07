La tierna reacción de un niño de 5 años cuando su hermano mayor le dice que es gay

El joven Oliver Potter, oriundo de Inglaterra, es un reconocido bloguero de Youtube apodado OliverVloggs que, de forma periódica, sube distintos videos a su canal en la red social.

Esta vez se mostró junto a su hermano de 5 años conversando sobre un tema que, para muchos, sigue siendo delicado: la homosexualidad. “Hoy no sabes de qué vamos a aprender. Va a ser algo especial…”, comenzó Oliver.

El bloguero, que tiene más de tres mil suscriptores, le preguntó al pequeño sobre el significado que tiene para él el amor. “¿Piensas en un chico, una chica, una boda y un bebé?”, dijo.

Como Oliver nunca ha entablado una relación sentimental con una mujer, le preguntó directamente sobre cómo vería a un eventual cuñado. “¿Cómo te sentirías si me casara con un hombre?”, preguntó sin tapujos.

La respuesta emocionada del chico no se hizo esperar y sorprendió a todos, pues afirmó que “si te casas con un hombre será muy genial, porque vi en una película… a un hombre que se enamoraba de otro y todo el mundo decía que era genial”.

Ante la ‘salida del closet’ de Oliver, el pequeño no se impresionó, porque aseveró que ya lo sabía. “Eres mi hermano y te conozco”, dijo. “Cuando tengas un hijo, podrás tener a niños que no tienen padres”, continuó.

Pero eso no es todo, puesto que los hermanos terminaron tarareando “love is love” (“amor es amor”) y “no room for hate” (“no hay espacio para el odio”).

En la descripción del video, que cuenta con 131 mil reproducciones, Oliver sostuvo que “la reacción de mi hermano me hizo darme cuenta de su alma amable y gentil. Él tiene razón… El amor es amor, realmente puedes ser quien quieres ser. Sólo tienes que armarte de coraje para hacer que suceda”.

De todas formas, esto puede ser un proceso bastante difícil para algunos adolescentes, por lo que hace un mes les contábamos sobre cómo entender y apoyar a un hijo que decide dar este paso.

De acuerdo a la psicóloga española Claudia Alberto Fermanelli, la intolerancia aún presente en la población conlleva a que “muchos jóvenes sigan sufriendo en silencio, por miedo a que si hablan de sus sentimientos puedan ser rechazados por la sociedad”. Cuando deciden dar este gran paso, es necesario tomarse un tiempo para comprender la valentía de este acto.

Algunas de las claves que les contábamos son no enojarse con la persona, pues no ha provocado nada a propósito sino que simplemente no puede evitarlo; y no buscar culpables, porque no hay causas ni factores desencadenantes para la homosexualidad.

Además, aconsejó informarse, para evitar ideas distorsionadas que se tienen sobre el tema debido a su desconocimiento; y no tratar de cambiarlo, porque resulta inútil modificar la conducta sexual de tu hijo pues no es algo que se elija o decida.