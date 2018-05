Insólito video viral muestra a niño de 4 años operando rifle en EEUU

Un nuevo video de Twitter ha encendido la polémica en Estados Unidos por mostrar a un pequeño de cuatro años de edad manejando un rifle en una convención de armas de fuego.

El registro, el cual fue subido a redes sociales por la activista conservadora Kendall Jones, celebra la situación.

“¡Este video es increíble! ¡Esto es criar a los hijos de la manera correcta!”, afirma Jones en Twitter.

El registro muestra al niño utilizando un rifle de cerrojo de manera proficiente, incluso cambiando el cargador y tirando del mecanismo para cargar una nueva bala. Por suerte, el arma estaba en exhibición, por lo cual no tenía munición activa.

A diferencia de Jones, la mayoría de los usuarios en Twitter criticaron fuertemente la situación. Personas tanto conservadoras como liberales denunciaron a los padres del niño y a Jones por promover el uso irresponsable de un arma de fuego.

En conjunto a esto, muchos también indicaron lo inapropiado del video debido a la cantidad de niños que mueren en Estados Unidos por armas de fuego, sea por negligencia de los padres o uso indebido de las mismas.

El usuario @Tristanshouts citó dos artículos. El primero, del diario estadounidense New York Times, indica que entre 2 a 4 niños reciben una herida de bala por uso negligente por semana en Estados Unidos. El segundo, del medio norteamericano Washington Post, indica que estas cifras probablemente subestiman la realidad, debido a que los datos oficiales no cuentan todos los casos en las noticias locales

La situación llega a ser tal que, según el sitio web Snopes, especializado en autenticar estadísticas, existen más personas heridas o asesinadas por un niño de 4 años o menos disparando un arma accidentalmente que por terroristas en Estados Unidos.

Adicionalmente, muchos usuarios indicaron que había un componente racial. Para muchos estadounidenses que son parte de minorías raciales o religiosas, existe un sesgo social por el cual son acusados de ser criminales y terroristas por su raza o fe, sin embargo un niño blanco aprendiendo a usar un arma antes de tener cinco años es visto como algo que celebrar para los políticos y activistas conservadores.

“Me han llamado terrorista miles de veces por ser musulmana, y yo ni sabía que esa cosa se llamaba cargador”, alega una mujer al responder al video.

“Si la gente en este video fuera negra, serían llamados criminales. Si todos fueran cafés, los llamarían terroristas. ¿Pero un niño blanco mostrándole que puede cargar un rifle a una mujer blanca? No, eso es ‘criar a un hijo de la manera correcta"”, critica otro usuario.

Las estadísticas de violencia con armas de fuego en Estados Unidos recopiladas por el sitio web Newsweek indican que éstas han surgido como la tercera causa de muerte más común en menores, sin embargo, el país norteamericano no ha tomado medidas para mitigar la situación.

Por el momento, los padres del niño y Jones no han querido entregar comentarios sobre la situación.