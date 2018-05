Lanzan agua mineral sabor "café latte" en Japón

Jap√≥n tiene una larga y bien estudiada historia con comidas extra√Īas. Desde la cantidad sin fin de Kit-Kats de sabores √ļnicos como T√© verde, Cheesecake e incluso queso, hasta las bebidas con sabores como yogur de frambuesa.

Pero ahora, la invenci√≥n de la compa√Ī√≠a Asahi Soft Drinks busca dejarlos a todos en el polvo, con agua mineral sabor caf√© latte.

La nueva bebida, llamada simplemente Clear Latte, saldr√° a la venta durante el mes de mayo, y tendr√° una corrida limitada durante el 2018.

Esta emula el sabor de un café latte, pero no utiliza cafeína ni químicos en exceso para lograr el sabor, prefiriendo extraer la esencia y aroma de granos de café y leche por separado para luego combinarla con agua mineral.

Esta es s√≥lo una peque√Īa parte del extenso mercado de bebidas y comida con sabores extra√Īos en Jap√≥n, la cual se extiende a refrescos con sabor a anguila en los casos m√°s extremos.

About to try some Unagi (eel) Cola ūü•§ I got as a souvenir from #Shizuoka #Japan pic.twitter.com/lBeAWjKl16

— Being Kansai (@BeingKansai) May 6, 2018