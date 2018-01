El nuevo traje anti-pelo para perros que desata la polémica entre expertos

“Shed Defender” se llama el nuevo traje para perros que ha desatado la polémica estos últimos días en redes sociales. Se trata de un “enterito” fabricado con una malla deportiva, que cubre todo el cuerpo del perro (incluyendo sus patas) con objetivo que no deje rastros de pelo dentro de la casa.

Según señalan sus creadores, este atuendo ayuda a reducir la ansiedad en el perro, además de garantizar un hogar libre de pelos. A pesar de su intención, esta nueva prenda se ha convertido en el blanco de críticas en redes sociales y de expertos que la acusan de maltratar al animal.

El experto en animales, Steve Mann, asistió al programa “Lorraine” del canal ITV para manifestar su preocupación por este traje. Mann expresó que sólo mirar el atuendo lo hacía sentir “estresado” y que no creía en sus funciones anti-ansiedad.

We new prints to make sure your pup looks 👌 on Halloween! All dogs look good in Leopard print onesies right 🙂 https://t.co/Og1Q5nicGC pic.twitter.com/iI3beoz1aD

— Shed Defender (@ShedDefender) 19 de septiembre de 2017