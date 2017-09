Aerolínea realiza vuelo exclusivo para rescatar a animales afectados por el huracán Harvey

Muchas veces los desastres naturales sacan a relucir lo peor o lo mejor de los seres humanos, pero también la organización de la sociedad, y las grandes empresas no están ajenas a la solución de los problemas de la comunidad, incluyendo la protección de los animales.

Por eso, lo que hizo la aerolínea Southwest sorprendió a miles de personas, sobre todo porque este último tiempo se ha oído sobre muchos actos de discriminación que han afectado a usuarios de distintas de firmas estadounidenses.

De esa manera, la empresa decidió destinar un vuelvo, exclusivamente para el traslado de decenas de perros y gatos.

Hace días, el área de Houston, Texas, se vio gravemente afectado por el huracán Harvey, que devastó gran parte de la ciudad, dejando a miles de personas damnificadas.

Needless to say, this was one furry rescue flight, with plenty of love to go around! pic.twitter.com/mtBuDBGDw1 — Southwest Airlines (@SouthwestAir) September 6, 2017

Como habitualmente ocurre en este tipo de catástrofes, muchos animales, entre ellos perros y gatos también sufrieron.

De esa manera, la aerolínea Southwest trasladó a las especies a un lugar más seguro, específicamente a San Diego, California y actualmente esperan que alguna familia los adopte, tras la devastadora experiencia que los dejó sin hogar.

El rescate de estos animales se realizó en conjunto con el Centro Animla Helen Woodward y además de la ayuda, se convirtió en una gran campaña de responsabilidad social para la aerolínea, consignó el sitio de marketing Merca2.0.