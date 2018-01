Ossandón: El general Villalobos es un caballo de Troya que daña por dentro la institución

Martes 30 enero de 2018 | Publicado a las 13:13

El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, conversó con el Expreso Bío Bío sobre la polémica que ha generado la Operación Huracán y sobre sus dicho donde se refirió a que espera que el próximo Gobierno le pida la renuncia al general director de Carabineros, Bruno Villalobos.

“Este Gobierno va de salida y no ha sido capaz de enfrentar el tema de Carabineros. Esta cuestión debería haberse enfrentado con el famoso Pacogate y tomar decisiones como corresponde para proteger la institución”, señaló el senador y agregó que “aquí claramente yo creo que el próximo Gobierno tiene que dar señales fuertes contra la corrupción y el mal uso”.

Ossandón además señaló que “aquí el problema es que el general Villalobos se ha transformado en un caballo de troya, o sea daña por dentro. Hay un tremendo daño a la institución y él como general lo primero que debe haber pensado era cómo proteger a su institución”.

“Yo no lo estoy culpando a él. Yo no estoy culpando que él haya cometido algún delito, pero aquí hay todo un tema de responsabilidad política y de mando que se toma cuando uno entre comillas no ha cumplido al 100% con sus deberes”, mencionó.

“El uniforme y las piochas son un orgullo para Chile, por eso mimos insisto cuando hablemos de este caso, hagamos zumbar a estos personajes, pero también resaltamos que la mayoría de los Carabineros y policías en Chile hacen la pega y se sacan la mugre y lucen con honor su uniforme. No embarremos a una institución por un par de sinvergüenzas o irresponsable”, agregó

