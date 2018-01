Miles llama a denunciar tras aumento de casos de abuso sexual a niños en el país

Miércoles 03 enero de 2018 | Publicado a las 12:55

Una información solicitada a través de Transparencia por la Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles), reveló que más de 12 mil menores han denunciado violación y abuso sexual desde 2012 hasta 2016.

En entrevista con Expreso Bío Bío, la directora de la corporación, Claudia Dides, explicó que por un lado “es bueno que la gente se atreva a denunciar, lo que justamente ha pasado es que hay mayores denuncias y con más denuncias se conocen más casos de abusos”.

Consultada por cifras anteriores al 2012, sostuvo que “son cifras similares. Esto va en aumento; segundo, es que hay más denuncias; tercero, que aquí se visualiza una falta de políticas públicas respecto al tema y esto a traspasado a todos los gobiernos”.

Respecto a políticas de Estado, Dides aclaró que “hay varias cosas, una tiene que ver con las sanciones, lo otro tiene que ver con las leyes que sean de urgencia, no puede ser que no tengamos una ley de violencia de género y no tenga urgencia en el parlamento, en tercer lugar tiene que ver con la educación sexual, no pude ser que en Chile no tengamos educación sexual y ni se hable del tema en el marco de una reforma educacional“.

Sobre el proyecto que establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores, aseguró que los delitos no pueden ser prescritos “creo que eso no le hace bien a una comunidad“.

Escucha la entrevista completa aquí: