Alcalde Zarhi se reúne con vecinos de barrio Suárez Mujica para explicar sobre Zona Típica

Viernes 05 enero de 2018 | Publicado a las 15:27

El alcalde de Ñuñoa, Andrés Zarhi, se reunionó cerca de dos horas con vecinos de la comuna que se encuentran a favor y en contra de que el barrio Suárez Mujica se convierta en Zona Típica.

En la instancia, la secretaría técnica del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), Ana Paz Cárdenas, estuvo respondiendo las preguntas que tenían los vecinos, las cuales estaban principalmente vinculadas a conocer cómo podría afectarle esta denominación a sus hogares.

Desde el año 2013 que está vigente un proyecto para convertir a este sector como una Zona Típica, situación donde no todos han estado de acuerdo.

Varios vecinos se han manifestado en contra de la iniciativa, ya que dicen que no todo el barrio cuenta con carácter patrimonial y que no podrían hacer más arreglos en sus casas sin la aprobación del CMN.

Lee también: Vecinos de barrio Suárez Mujica en Ñuñoa se oponen para que sea nombrado “Zona Típica”

Ana Paz Cárdenas comentó que “hay ciertas confusiones por parte de los vecinos respecto de las implicancias o de lo que significa la Ley de Monumentos Nacionales. Se han difundido mitos que en realidad no son verdad como no poder vender o no poder tener acciones sobre los inmuebles, lo que no es una realidad porque sí se puede hacer. Lo que pasa es que se tiene que contar con la autorización del CMN”.

En tanto, el alcalde Zarhi sostuvo que “lo que tranquilizó es que si se llegara a aprobar esto, se creará una comisión donde se hará un reglamento y en esa instancia participarán los vecinos y el municipio”.

El 13 de enero los integrantes del CMN sesionarán para que sus integrantes voten si le otorgan o no un valor oficial al barrio.