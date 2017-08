Grupo de personas quiso "funar" al alcalde de La Florida pero se equivocaron de condominio

Un grupo de personas protestó esta madrugada frente a la vivienda de un condominio, la que creyeron era la casa del alcalde Rodolfo Carter, en rechazo a la ordenanza que limita el horario para la venta de alcohol en la comuna.

Lanzaron basura y fuegos artificiales, arrojando además panfletos con consignas que señalaban “no a la Ordenanza 114, no más persecución, no más discriminación, queremos trabajar tranquilos”, firmados por Dubolaf AG (Asociacion Gremial De Dueños De Botillerias De La Florida). Sin embargo, no se trataba de la casa Carter, puesto que llegaron al condominio de enfrente.

El alcalde, en contacto con BioBioChile, señaló que tomó conocimiento del hecho e inició contacto con la Fiscalía, para investigar lo ocurrido, debido a que el ruido causó molestia a los vecinos. Carter fue enfático en señalar que este tipo de prácticas parecen más de grupos de narcos que de comerciantes establecidos.

“Que la gente juzgue. ¿Los comerciantes andan tirando fuegos artificiales a las 2:00 de la madrugada? No es de comerciantes, eso es de narcos”, expresó Rodolfo Carter.

El jefe comunal indicó que las personas tienen derecho a protestar, pero no de esa forma, agregando que la iniciativa cuenta con el respaldo ciudadano y que el objetivo es evitar la salida de jóvenes en estado de ebriedad al término de las jornadas de esparcimiento, debido al riesgo que ello genera para la integridad de las personas.

Además, el alcalde considera que la medida no afecta a quienes se dedican a vender alcohol en un horario prudente y llama a quienes no han entendido el sentido de la norma a no amparar a delincuentes que han transformado algunas discotecas en su centro de operaciones.

La Ordenanza 114 entró en vigencia el 1 de agosto, y limita la venta de alcoholes en La Florida, estableciendo que ello ocurra -en el caso de las botillerias- hasta la medianoche los días de semana y hasta la 1:00 los fines de semana. En cuanto a las discotecas, el límite es hasta las 3:00 horas de la madrugada durante los fines de semana y hasta la 1:00 para el resto de los días, sin embargo, pueden seguir atendiendo sin expender alcohol.