Censo contará con medidas especiales para incluir a inmigrantes

Autoridades decidieron incluir una serie de medidas especiales, solicitadas por alcaldes de diversas comunas, con el fin de facilitar la participación de inmigrantes en el próximo Censo que se realizará el 19 abril.

Entre las medidas adoptadas destacan formularios especiales y traductores que ayuden a la comprensión de las preguntas.

Al respecto, el alcalde de la comuna de Estación Central, Rodrigo Delgado, aseguró que cuentan con una población migrante importante. “Muchas de esas colonias hablan español y no hay problema, pero también tenemos una comunidad creciente de haitianos que no todos hablan español y que no todos pueden comprender un buen Censo”.

“Hemos pedido la posibilidad de tener traductores en creol y no en francés porque no es lo mismo“, explicó.

La directora del Instituto Nacional de Estadísticas, Ximena Clark, señaló que en la instancia no se contemplan preguntas respecto “si una estadía es legal o ilegal. Nos interesa que los migrantes sepan que no se aborda nada en esa dimensión y estamos trabajando con los municipio respectivos para tener el formulario traducido y también interpretes en el caso que sea necesario“.

En tanto, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, indicó que gracias a la información del pre-censo están coordinando el trabajo con los alcaldes de aquellas comunas con mayor población de inmigrantes.

Respecto al avance de los voluntarios, se mantiene la cifra en 200 mil con más de la mitad de dicha cifra correspondiente a funcionarios públicos, los cuales recibirán un “día de compensación”. En el caso de particulares, estos recibirán alrededor de quince mil pesos.