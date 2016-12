Ley Emilia: Impulsores defienden cuerpo legal tras fallo del TC por accidente en San Antonio

El diputado Gustavo Hasbún -uno de los impulsores de la Ley Emilia– salió al paso de los últimos traspiés que ésta ha tenido, como el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional la principal norma de la ley que establece la obligación de cumplir un año en la cárcel, por un accidente ocurrido en San Antonio en 2014.

Sanción contemplada para las personas, que conduciendo en estado de ebriedad, hubiesen provocado lesiones gravísimas o muerte. También aplicaba contra los condenados por retrasar la alcoholemia o quienes hayan huido sin prestar ayuda.

Si bien el fallo del TC es sólo aplicable en este caso, existe la inquietud de que pueda sentar un precedente.

Lee también: TC considera que obligación de cumplir un año a condenados por Ley Emilia es inconstitucional

En ese sentido, el parlamentario defendió la ley, señalando que el fallo es por un caso puntual que no se condice con ésta. Además, indicó que es actualmente la ley no tiene vacíos, aunque no descartó que en un futuro pudiese tenerlos.

Otro de los diputados que presentó la ley Emilia, Hugo Gutiérrez, defendió la ley, señalando que está bien planteada y que es es el Tribunal Constitucional el que tendrá que hacerse cargo tras excederse en sus atribuciones de manera permanente.

Cabe señalar que el caso de San Antonio, que derivó en el fallo, se produjo en mayo del 2014. Entonces un conductor fue condenado por haber doblado en un signo ceda el paso y atropellar a un peatón. Tras eso, quien manejaba el vehículo siguió su marcha y llamó desde el domicilio de su madre a Carabineros para dar cuenta de la situación.

El Tribunal Constitucional ya declaró admisible otro recurso, en esta ocasión corresponde al de un imputado por conducir en estado de ebriedad con resultado de muerte.