Turista sueco tendrá que pagar 500 mil pesos por encender cocinilla en Torres del Paine

Domingo 28 enero de 2018 | Publicado a las 07:00 · Actualizado a las 07:01

Luego que el martes pasado cuatro turistas de nacionalidad sueca fueran expulsados desde el interior del Parque Nacional Torres del Paine, ayer sólo uno de ellos admitió haber utilizado una cocinilla, el cual fue formalizado en Puerto Natales.

“El día 23 de enero fueron sorprendidos por guardaparques de Conaf cuando estaban utilizando una cocinilla, la que estaba encendida. Uno de ellos dijo que era de su propiedad, por lo tanto esta persona fue formalizada, comunicándole los cargos por un delito de la Ley de Bosques”, indicó la fiscal Lorena Carrasco a El Pingüino.

Tras la formalización, la representante del Ministerio Público en la Provincia de Última Esperanza, señaló que se le ofreció una salida alternativa al extranjero, esto es una suspensión del procedimiento por un año con la condición de pagar 500 mil pesos en beneficio de los Bomberos de Puerto Natales, además de la prohibición de ingresar al recinto por un año. Si cumple, la causa puede ser sobreseída.

De acuerdo con la Ley de Bosques, se prohíbe el uso de fuego en lugares no habilitados, por lo que arriesgan multas que pueden llegar a los 2 millones de pesos y tres años de cárcel.

Sobre esta misma ley, para quienes provoquen un incendio forestal las penas van desde multas que superarían los 8 millones de pesos hasta la cárcel efectiva por cinco años.

Tras la expulsión, la directora regional de Conaf, Elisabeth Muñoz, manifestó que “hemos cumplido la normativa y el protocolo que tenemos en estos casos, con el fin de chequear que rijan estas medidas”.

La autoridad agregó que “aún es lamentable que llegue gente a un parque nacional que no esté al tanto de las normativas que tenemos. No se puede hacer fuego en lugares no habilitados”.