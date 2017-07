U. de La Frontera es elegida como la mejor universidad estatal en regiones

El ránking mundial de calidad educativa, elaborado anualmente por la revista británica Times Higher Education (THE), eligió a la Universidad de La Frontera (UFRO) como una de las 50 mejores de Latinoamérica.

La casa de estudios, con sede central en Temuco, se ubicó entre los lugares 31 a 35 en América Latina, lo que significa que es la mejor universidad estatal de regiones y está dentro de las 10 mejores de Chile.

Del recinto se destaca su ambiente educativo diverso, la calidad y experticia de sus investigaciones en campos especializados, sus alianzas con más de 300 instituciones alrededor del mundo y la entrega de soluciones para el mundo real con alcance local.

En ese sentido, a continuación te contamos sobre cuatro importantes logros alcanzados por estudiantes y académicos de la UFRO, los cuales dan cuenta de la calidad de su educación y su espíritu de innovación:

1- Biotecnóloga con necesidades especiales crea “Waze” para discapacitados

Karla Araya (27) sufrió asfixia al momento de nacer, algo que provocó daño irreversible, teniendo como consecuencia que no pudiese caminar por el resto de su vida. No obstante, eso no fue obstáculo para lograr sus sueños: dio la PSU e ingresó a la UFRO a estudiar Biotecnología. Luego, continuó sus estudios en el recinto alcanzando un doctorado en Ciencias de Recursos Naturales.

Sin embargo, esa no fue la única meta que quiso imponerse. También se dedicó a crear una aplicación móvil de nivel mundial, la cual permite a las personas discapacitadas, quienes usen sillas de ruedas, bastón o similares, conocer las mejores rutas para que transiten por la ciudad.

La app también muestra los lugares como restaurantes y servicios que están habilitados para sus necesidades. Esto quiere decir que es una especie de mezcla entre la popular aplicación de tránsito Waze y el portal de turismo Tripadvisor.

Su creación la patentará, para poder ponerla a disposición de discapacitados en todo el mundo.

2- Académico crea sistema no invasivo para detectar ETS

Raúl Sánchez es doctor en Medicina de la universidad alemana de Giessen y lleva 35 años trabajando en la UFRO. De hecho, fue el primer profesional contratado por la casa de estudios, en 1981.

Y ahora, ha logrado concluir exitosamente una de sus investigaciones más ambiciosas: desarrollar el primer kit no invasivo de detección de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) del mundo.

Este logro es un hito para la medicina chilena, pues permitirá ayudar a los hombres que a detectar tempranamente las ETS que puedan padecer y prevenir que alcancen un nivel grave, que los lleve a la infertilidad.

3- Académicas rescatan lenguaje odontológico del pueblo mapuche

Tania Flores, odontóloga de la UFRO, comenzó en 2013 a trabajar en sectores rurales de la región de La Araucanía. Allí, grande fue su sorpresa al darse cuenta de que una gran cantidad de pacientes de origen mapuche querían renovar sus prótesis dentales al poco tiempo de entregárselas, debido a que presuntamente no les servían.

Decidió investigar un poco más al respecto y así fue como se dio cuenta de que el problema no era que las prótesis estuviesen malas, sino que no eran adecuadas para el idioma mapudungun.

Por ello, junto a la académica UFRO y lingüista, Jaqueline Caniguan, crearon el primer glosario odontológico mapuche, un aporte a la salud dental de todas las personas de esa etnia en el país que les permitirá volver a sonreír.

4- Estudiantes desarrollan tecnología para evitar cortes de agua

La sanitaria Aguas Araucanía tenía un gran problema que no sabía cómo arreglar: cuando se cortaba el agua en algún lugar, la oscuridad y/o la lluvia hacían difícil detectar el origen del daño y, por consiguiente, repararlo.

Por ello es que la empresa acudió al Instituto de Innovación y Emprendimiento de la UFRO donde, por medio de un concurso, llamaron a los alumnos a crear una solución.

Los triunfadores fueron estudiantes de Ingeniería Civil Electrónica, Mecánica e Informática, quienes idearon un innovador sistema de monitoreo remoto para la red de sensores de la compañía.

Éste puede avisar sobre la presión, temperatura y flujo del agua en tiempo real. Aguas Araucanía financió el piloto y actualmente está siendo probado parte de su red. Luego, se espera poder masificar esta inédita tecnología.