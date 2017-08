Paro de Micros: Transportistas trabajarán ocho horas diarias si no llegan a acuerdo

Tras el paro de micros que se cumplió ayer lunes en varias regiones del país, el presidente regional -de Coquimbo- y nacional del Transporte, Justo Álvarez, señaló que las medidas de este tipo continuarán a nivel nacional en caso de no concretar una mesa de trabajo con autoridades del ministerio del Trabajo, Transporte y Hacienda para plantear las mejoras laborales que requiere el sector.

En declaraciones ofrecidas a Radio Mistral, el representante fue enfático en expresar que esperan la llamada de las autoridades a la brevedad para sentarse a conversar junto a los dirigentes sindicales.

“Si esta semana no nos llaman, nosotros vamos a trabajar todos los días las 8 horas como dice la ley. Vamos a continuar con estas acciones y a trabajar hasta las cuatro o cinco de la tarde”, apuntó.

Con respecto al balance del paro realizado la tarde de lunes, Álvarez indicó que éste había sido anunciado desde la semana pasada y fue producto de “un cúmulo situaciones que se vienen repitiendo desde hace años”.

Problemas

“El Gobierno ha sido intransigente y no ha tenido la voluntad de sentarse en conjunto con los trabajadores en mesas de trabajo para solucionar muchas cosas que también le atañen a ellos. Ayer me reuní y conversé también con dos sindicatos de conductores regionales, uno de Lincosur y otro de Liserco, que me pidieron para la movilización y trabajar por ocho horas”, reseñó.

Lamentó que estas problemáticas existentes entre el gremio y las autoridades oficiales afecten directamente a los usuarios.

“Estas problemáticas entre nosotros y los Gobierno de turno son de años. Estamos peleando por los derechos de los trabajadores, porque estoy cansado de que siempre se habla que a los conductores no se les da nada, se les trata mal, yo quiero que por ley se les pueda dar una vez por todas como se nos puede dar a nosotros”, recalcó.

Álvarez informó que los mismos miembros del sindicato pidieron que no pararan todos los días en la tarde, para esperar las decisiones y el llamado de las autoridades.

Indicó que aunque siempre habrá problemas de índole laboral o humana, desde el gremio se aboga por las mejoras para los conductores, y que no todo se trata de dinero.

“Algunos conductores les falta cultura para el buen trato de los pasajeros. Tenemos gran cantidad de quejas, especialmente de estudiantes porque no les paran… ¿cree que la plata va a cambiar esa actitud? (…) Cuando ellos dicen que les va a mal, la verdad es que aquí no hay control de pasajeros ni de nada, con los conductores manejamos un tema de credibilidad. Sí se les pide una cuota, pero más del 50% no la entrega”, expresó.