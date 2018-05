Nuevo "ajuste de cinturón": Gobierno anuncia Plan de Austeridad II

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, anunció este viernes el Plan de Austeridad II, una nueva iniciativa de austeridad fiscal.

Seg√ļn plante√≥, el ahorro alcanzar√≠a cerca de US$1.150 millones, y cerca de US$4.600 millones para el per√≠odo 2018-2021.

La cifra representar√≠a “la media anual un 1,6% del presupuesto para el 2018 aprobado por el congreso”, explic√≥.

El plan se aplicar√° “de forma pareja para todos los ministerios y servicios” y adicionalmente se implementar√° en algunos programas fiscales espec√≠ficos.

Entre los ahorros, se incluyen “en particular rebajas en conceptos de gastos de soporte, principalmente en bienes y servicios de consumo, adquisici√≥n de activos no financieros, como computadores, autom√≥viles, equipamiento de oficinas, etc, y en menor medida, programas mal evaluados”.

Tras ser cuestionado por este √ļltimo punto, prometi√≥ que “ning√ļn programa que est√© bien evaluado ser√° afectado” y asegur√≥ que las evaluaciones que determinar√°n esto son externas.

“La pr√≥xima semana vamos a dar a conocer el detalle”, indic√≥.

Con el plan, explic√≥, esperan priorizar la educaci√≥n temprana para los ni√Īos de entre 2 y 4 a√Īos, disminuir las listas de espera en salud y financiar en parte el d√©ficit operacional de los hospitales.

Asimismo, tendr√≠an como objetivo con este ahorro avanzar hacia el acceso de salas cunas para trabajadores, al financiamiento de la gratuidad a los estudiantes de Centros de Formaci√≥n T√©cnica e Institutos Profesionales y “contribuir a financiar el aumento en un 25% en la subvenci√≥n de ni√Īos atendidos por organismos residenciales del Sename”.

El incremento de recursos también buscaría financiar la nueva regulación migratoria, que incluye la creación del Servicio Nacional de Migraciones y un registro de extranjeros que se encuentran en Chile.

Adicionalmente, anunció que la próxima semana enviarán el proyecto de ley de consejo fiscal asesor autónomo.

Austeridad I

La iniciativa anunciada este viernes se suma al instructivo de austeridad para compa√Ī√≠as del Estado entregado por el ministro de Hacienda hace poco menos de un mes, que fue dado en l√≠nea con el ajuste fiscal de 500 millones de d√≥lares anunciado una semana antes.

Codelco, EFE, Correos de Chile y Metro son parte de las firmas que se verían afectadas por dicho ajuste.

Los recortes apuntar√°n a vi√°ticos, viajes, planificaci√≥n, flotas de veh√≠culos, honorarios y el uso de infraestructura que no sea del Estado, entre otros, seg√ļn Larra√≠n.