Gobierno presenta querellas por la muerte de Ámbar y aspira a condena de presidio perpetuo

El ministro de Justicia, Hernan Larra√≠n, concret√≥ la presentaci√≥n de las 2 querellas presentadas por el Gobierno -a nombre del Sename y la Intendencia de Valpara√≠so- tras la muerte de una menor de 1 a√Īo y 7 meses a ra√≠z de una violaci√≥n y posterior golpiza.

Luego de realizado el tr√°mite, el jefe de la cartera admiti√≥ que al Ejecutivo le duele mucho “que haya fallado su familia y que el Estado no haya sido capaz de darle la protecci√≥n que ella y todos los ni√Īos en una situaci√≥n similar merecen”.

Por ello, “el Gobierno va agotar todos los medios para que se haga la mayor justicia (…) por un delito as√≠ no deber√≠a ser menos de presidio perpetuo y esperamos que sea perpetuo calificado”: es decir, sin derecho a beneficios.

En tanto, frente a la demanda de algunos sectores para reponer la pena de muerte -que se extiende desde el caso que afectó a Sophie en Puerto Montt este verano-, Larraín aseguró que esa opción no es viable debido a los tratados que Chile tiene firmados respecto a esa materia.

“Una vez que se suprime la pena de muerte, √©sta no puede ser repuesta. Por lo tanto, no est√° dentro del repertorio legislativo posible”, detall√≥, de modo que esa alternativa no se encuentra entre las prioridades del Ejecutivo.