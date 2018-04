Tío biológico de Ámbar acusa que pidió su custodia por meses: Fui discriminado por ser gay

Este lunes, el t√≠o biol√≥gico de la lactante de 1 a√Īo y 7 meses que muri√≥ a ra√≠z de una presunta violaci√≥n y golpiza, Ignacio P√°ez, se refiri√≥ a los hechos ocurridos y denunci√≥ que √©l hab√≠a solicitado la custodia de su sobrina; sin poder conseguirla.

Seg√ļn explic√≥ P√°ez, este solicit√≥ ser el apoderado de su sobrina durante meses, debido a que sab√≠a sobre la conducta agresiva del presunto responsable de los hechos, pero esta fue negada. Pese a cumplir con las condiciones de trabajo necesarias.

En ese sentido, el tío de la víctima acusó discriminación en los argumentos de la Justicia para negar la tuición; denunciando que la decisión fue debido a su orientación sexual, consigna 24 Horas.

“Me hicieron discriminaci√≥n, me tiraron a un lado por mi preferencia sexual (…) ellos me preguntaron antes de la audiencia si era homosexual y yo dije que s√≠, dijeron que no hab√≠a problema y despu√©s me salen con esto”, declar√≥.

En tanto, aseguró que él sabía que la pareja de la tía, que estaba encargada del cuidado de su sobrina, era agresivo.

“Yo sab√≠a que √©l no era un hombre competente para cuidarla porque era un hombre violento, y tengo testigos, tengo pruebas. Era violento con su mujer, alzaba la voz”, asegur√≥.

Seg√ļn se ha informado, el presunto asesino y violador de la menor es un excandidato a concejal por la comuna de Rinconada.

¬ŅResponsabilidad del Sename?

Recordemos que la v√≠ctima de 1 a√Īo y 7 meses hab√≠a sido enviada a una familia de acogida por el Servicio Nacional de Menores (Sename) en Rinconada, regi√≥n de Valpara√≠so; una decisi√≥n que fue tomada por el Tribunal de Familia de Los Andes.

Sin embargo, el Sename descart√≥ responsabilidades en la entrega de la menor y se√Īalaron que es necesario mejorar este tipo de programas de cuidado para menores de edad.