Sindicato de Latam acusan nulo acercamiento de la empresa para destrabar el conflicto

El Sindicato de Tripulantes de Cabina de Lan Express cumplió 15 días de huelga y acusó un nulo acercamiento de la aerolínea Latam para finalizar con la paralización.

El gremio rechaza una de las condiciones de la empresa que es extender los beneficios a todos los trabajadores. Adem√°s, llamaron a la junta de accionistas de Latam a fiscalizar el desempe√Īo de la gerencia en la negociaci√≥n.

Tras más de dos semanas y debido a que las negociaciones con la aerolínea siguen sin resultados positivos, los dirigentes llamaron a sus afiliados a mantener la huelga ante el nulo avance del diálogo.

Durante el lunes se debía concretar una nueva reunión entre el sindicato y los representantes de la empresa, bajo la mediación de la Dirección del Trabajo. Sin embargo, Latam canceló su asistencia al asegurar que los trabajadores modificaron su petitorio.

Por su parte, los dirigentes rechazaron esta declaración e insistieron que las demandas se mantienen. Incluso, aseguraron que cedieron en algunas de ellas, pero que la empresa busca desconocerlo. Así lo indicó la presidenta del Sindicato de Tripulantes de Cabina de Lan Express, Silka Seitz.

Los trabajadores insisten que dentro de las exigencias que mantienen, es tener un d√≠a administrativo obligatorio para la celebraci√≥n en familia, el pago de movilizaci√≥n a las embarazadas, el blindaje por un a√Īo a los socios del sindicato y la reincorporaci√≥n de los trabajadores no renovados en marzo.

El tesorero del sindicato, Javier Brinzo, aseguró que renunciaron a un incremento salarial y a un día libre. No obstante, insistió que no aceptarán la solicitud que busca extender los beneficios a los trabajadores no sindicalizados.

Cumplidos los 15 días de la movilización, los trabajadores en huelga pueden bajarse de la misma de manera individual. Para el sindicato, la empresa buscaría aprovechar esta instancia para provocar un desgaste e instar a algunos a retomar sus actividades, ya que se aplicarán los descuentos por los días no trabajados.

Además, el sindicato solicitó a la junta de accionistas de Latam revisar la gestión del conflicto por parte de la administración de la aerolínea, encuentro que se realizará el jueves 26 de abril.

En tanto, desde Latam aseguraron que desde el 10 hasta el 28 de abril se han cancelado y reprogramado mil 775 vuelos, con cerca de 300 mil pasajeros afectados.