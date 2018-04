Gobierno se defiende nuevamente ante críticas por medidas en migración: cuestionan costos

Un fuerte respaldo hizo este miércoles La Moneda a los anuncios en materia migratoria; esto, tras acusaciones de discriminación a partir de mayores exigencias a ciudadanos haitianos para ingresar a Chile.

Además, todavía permanecen dudas respecto del origen y el destino del dinero que se reunirá para aplicar las medidas a lo que el Gobierno adelantó que serán detallados por el Departamento de Extranjería.

En ese sentido, este lunes pr√≥ximo comenzar√°n a regir algunas de las medidas anunciadas y firmadas en decretos por el presidente Sebasti√°n Pi√Īera en materia migratoria.

Una de ellas es la exigencia de visa consular de turismo para los ciudadanos haitianos que quieran venir a Chile.

Este anuncio, en particular, despertó críticas en la oposición que acusó discriminación en la medida.

A ello también se sumó el exdirector del Departamento de Extranjería, Rodrigo Sandoval, quien cuestionó el requisito, argumentando que la comunidad haitiana no es la con mayor presencia en Chile, por lo que no se justifica.

Ante las críticas, La Moneda salió hoy en bloque a defender esas iniciativas.

Varios ministros y también el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, lo hicieron, quien desestimó hablar de discriminación y calificó de antojadizos esos cuestionamientos.

Aclaró, además, que esas visas corresponden a oportunidades que abre Chile a los extranjeros.

La defensa también la hizo el titular del Trabajo, Nicolás Monckeberg, quien garantizó igualdad de oportunidades laborales para los inmigrantes.

En tanto, permanece la incertidumbre respecto de los montos que se requerir√°n para aplicar las medidas.

Sin ir m√°s lejos, el propio presidente Sebasti√°n Pi√Īera anunci√≥ que modernizar√°n el consulado en Hait√≠, con mayor tecnolog√≠a, por ejemplo.

Por ahora se conoce que implementar el Servicio Nacional de Migraciones costar√≠a 2 mil 300 millones de pesos, seg√ļn estimaciones del informe financiero elaborado por la Direcci√≥n de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

El tesorero del Instituto Chileno Católico de Migración, Marcio Toniazzo, dijo que con estas cifras el Ejecutivo busca generar impacto para que exista mayor adhesión a las medidas.

Por su parte, el director Nacional el Servicio Jesuita a Migrantes, Jos√© Miguel Vicu√Īa, se√Īal√≥ que por m√°s que los montos parezcan altos, los extranjeros producen mucho m√°s que eso.

Consultado el Gobierno respecto de los dineros para estas iniciativas, se limitaron a se√Īalar que aquello ser√° detallado por el Departamento de Extranjer√≠a.

Tambi√©n se anunci√≥ un reforzamiento en las fronteras, lo cual reci√©n ser√° aplicado desde el pr√≥ximo a√Īo con el presupuesto 2019, como se√Īal√≥ el subsecretario Ubilla.