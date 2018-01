Heraldo Muñoz responde a dichos de Trump sobre migrantes: "Sean bienvenidos a Chile"

El canciller, Heraldo Muñoz, afirmó que los migrantes provenientes de países pobres son bienvenidos en Chile, a propósito de las duras declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que cuestionó aceptar a gente de “países de mierda”.

Lee también: Trump por migrantes de Haití y África: ¿Por qué esa gente de países de mierda vienen aquí?

A través de Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que “son aporte a emprender y mejorar sus vidas y la de los países que los reciben. Los miles de haitianos, ejemplo en Chile”.

Asimismo, manifestó que “Chile está orgulloso de continuar recibiendo miles de haitianos y personas de los países pobres o en busca de mejor futuro”.

Regarding immigrants from "shithole countries", Chile is proud to continue receiving many thousands of Haitians and persons from poor countries or looking for better future. Migrants into Chile come from Haiti, Dominican Rep, Venezuela, Colombia, Peru, Bolivia and others.

— Heraldo Muñoz (@HeraldoMunoz) January 12, 2018