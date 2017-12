Amplitud pone fin a alianza con Ciudadanos, descarta fusión y avanza hacia la disolución

A dos días del triunfo de Sebastián Piñera, Amplitud anunció el fin de la alianza que mantenía con Ciudadanos, el partido del exministro Andrés Velasco. Esto significa el quiebre en el denominado “Centro Liberal”, que muestra un marcado giro de Amplitud hacia la derecha, buscando tender puentes con el piñerismo.

De hecho, la presidenta de la colectividad, Lily Perez, hizo hincapié en que a partir de marzo de 2018, Amplitud será un partido oficialista y manifestó su disposición a formar parte del gobierno si Sebastián Piñera la convoca. “Yo he estado con el presidente Piñera en las buenas y en las malas, cuando todos arrancaban y nadie quería salir en la foto, ahí estábamos”, aseguró.

De esta manera, Amplitud como conglomerado, se une al camino que varias personalidades de centro ya tomaron de forma individual: apoyar el segundo gobierno del exmandatario. El partido anunció, mediante un comunicado, que respetarán el procedimiento establecido por el Servicio Electoral y que quedarán a la espera de que en abril de 2018 la entidad informe los partidos disueltos.

Uno de las figuras de centro que trabajó para el candidato de Chile Vamos fue Sebastián Iglesias, miembro de Ciudadanos, que a diferencia de Andres Velasco, si apoyó la candidatura del abanderado de Chile Vamos.

Iglesias desdramatizó que hayan figuras en el centro liberal que hayan apoyado a Piñera, pero fue enfático en que no es prudente hablar de una eventual participación en el Gobierno. “La subsistencia o no de un partido político no puede estar sujeta a una elección presidencial, si no estaríamos muertos”, dijo.

La ahora disuelta alianza Sumemos, participaron en las pasadas elecciones parlamentarias, obteniendo en conjunto el 1.58 % de los votos, no pudiendo lograr ningún escaño en el congreso.