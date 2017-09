Guillier dice que Piñera sólo va a los Te Deum "cuando le aseguran una barra brava"

El senador y candidato presidencial del pacto Fuerza de Mayoría, Alejandro Guillier, criticó a Sebastián Piñera por restarse de participar en el Te Deum Ecuménico del próximo lunes 18 de septiembre.

Lo anterior, en medio de una actividad en su visita a la nueva región de Ñuble.

“Él fue al Te Deum evangélico y tenía todo montado para que lo aplaudieran, ovacionaran e incluso hicieran un verdadero agravio a la Presidenta de la República y me imagino que no le resultó la fiesta en la Catedral y por eso no va”, sentenció.

Más tarde, a través de su cuenta en Twitter, confirmó su asistencia a la ceremonia y reiteró su crítica al exmandatario. “Otros sólo quieren ir cuando les aseguran una barra brava”.

Secreto del Informe Valech I

Respecto a este tema, el candidato recalcó que es partidario de mantener el secreto del Informe Valech I, sobre todo por aquellas personas que no están de acuerdo con entregar sus testimonios durante la construcción del documento.

“Me parece que difundir y conocer la verdad es algo deseable, pero también hay que respetar lo que se prometió a las personas que dieron testimonio. Entonces, si hay personas disponibles a abrir el secreto, me parece bien, pero hay que respetar a aquellos que no quieren hacerlo porque piensan que causarían daño a sus descendientes”, aseguró.