Piñera sugiere a Guillier que pida apoyo al PS y PC: "Los dos partidos más ricos de Chile"

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, acusó a Alejandro Guillier de victimizarse, tras el fallido intento del senador independiente de recibir un crédito en el Banco Estado y otras entidades para financiar su campaña.

En entrevista con Radio Concierto, el exmandatario mantuvo la polémica sobre este tema y aseguró que el financiamiento de campañas desde entidades financieras cuenta con igualdad de condiciones.

Puntualmente, Piñera acusó que algunos candidatos no han hecho bien las gestiones para financiar sus campañas: “En el caso de Guillier, puede pedirle apoyo a los dos partidos más ricos de Chile, como son el PC y el PS. Si los partidos no lo quieren apoyar, ya no es culpa nuestra”, apuntó.

El candidato presidencial del PC, PR, PS, PPD , MAS e IC, Alejandro Guillier, recalcó que esas son las respuestas de los poderosos y alegó que el exmandatario no conoce la democracia: “Él es el único beneficiado por los bancos”, sostuvo.

En tanto, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, también le respondió a Piñera y aclaró que su colectividad no tiene dinero. Asimismo, apunto a que la derecha es la que recibe la mayor cantidad de fondos del Estado y los que -además- manejan los bancos.

Por su parte, también entró al debate la candidata de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, quien sostuvo que Sebastián Piñera critica porque es fácil cuando se tienen los recursos.

Desde el comando de Piñera, el senador Alberto Espina criticó a Goic y Guillier de concentrarse en cuestionar al expresidente. Incluso, acusó a la senadora DC de ser una líder odiosa, que busca desacreditar y no construir.

Como sea, si bien evitó adelantar las fórmulas, Goic aseguró que su comando ya trabaja en alternativas para financiar su campaña.

Para cerrar, la abanderada del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, recalcó que repitió la fórmula de financiamiento de la primaria: a través de aportes ciudadanos.

“Venimos a instalar el pesito a pesito. Que es un sistema de financiamiento de pequeños aportantes y es una manera que se puede aportar desde la ciudadanía a una candidatura presidencial porque le interesan las ideas que se están planteando. Hacemos un llamado a todos los voluntarios que quieran acercarse para ayudar en esta candidatura”, manifestó.