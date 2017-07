Cámara Baja aprueba proyecto de reforma a Educación Superior: 60% de gratuidad para 2018

Durante la noche de este lunes la sala de la Cámara de Diputados despachó el proyecto de reforma a la Educación Superior, con una votación en la que el Gobierno sacó adelante la iniciativa en los términos que había propuesto.

Luego de esta aprobación, el proyecto pasa ahora al Senado a su segundo trámite constitucional, en un hecho que contó con la presencia de la ministra de Educación, Adriana Delpiano, la vocera de Gobierno, Paula Narváez y el ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre.

Entre los ítems aprobados que más destacan, están la gratuidad en un 60% para el 2018 y la “gratuidad universal” establecida como concepto.

Adicionalmente, hubo reservas de constitucionalidad anunciadas por la oposición en el marco de de esta votación.

Si bien desde el Ejecutivo se mostraron conformes con lo ocurrido, las críticas no se hicieron esperar, siendo un ejemplo de aquello la carta presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, quien apuntó a través de redes sociales que “Nueva Mayoría y derecha dan la espalda a estudiantes y sus familias. Mantienen CAE y no garantizan educación como derecho”.

En una postura similar estuvo el diputado Giorgio Jackson, el cual expresó su malestar para lo que desde su visión es eternizar el Crédito con Aval del Estado (CAE).

No fueron capaces y no quisieron. NM y derecha dan la espalda a estudiantes y sus familias. Mantienen CAE y no garantizan educ como derecho

