Director de Eunacom analiza alta reprobación de médicos extranjeros en examen de medicina

El último Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom) fue reprobado por un 73,2% de los médicos titulados en el extranjero, mientras que solo un 3,4% de los titulados en Chile no lograron pasarlo.

Por lo mismo,los representantes de médicos extranjeros señalan que la asociación de facultades de medicina no debiesen ser juez y parte. Es decir, no debiesen entregar los contenidos, tomar la prueba y finalmente evaluar a los médicos

En conversación con Expreso Bío Bio, Beltrán Mena, médico director de Eunacom, indicó que se están mezclando las cosas y manifestó que “parece que están de acuerdo con ser evaluados mientras aprueben pero si no aprueban no están de acuerdo y empiezan a criticar aspectos que en realidad no les compete”

Que “un grupo de médicos extranjeros se asocie y critique la institucionalidad, a qué institución del país debiera pertenecer este examen me parece que no corresponde”, agregó.

Por lo mismo, aseguró que esta prueba es como cualquier otro examen o test en el cual hay que prepararse para rendirlo.

“Es una realidad de cualquier examen, incluso para un test de chofer de manejo de licencia de conducir la gente se prepara, toma cursos, es lo natural, cada vez que aparece una prueba en que uno se juega algo, surge al rededor de esa prueba alguna iniciativa de formación de capacitación de preparación”.

Ante las críticas de que a los alumnos chilenos se les prepara para dar el examen, Mena, expresó que es parte de la formación y que es “lo más natural del mundo”.

Ante la especulación de que las escuelas nacionales serían mejores que las extranjeras, el experto indicó que no es posible sacar esa conclusión. Ahora, manifestó que la prioridad es definir la disyuntiva de la autoridad.

“La disyuntiva para la autoridad de salud es , atendemos a la gente sin importar la calidad de atención, y sabemos que en medicina eso es riesgoso, o ponemos una traba que garantice un mínimo de calidad de atención, pero generamos una atención asistencial”.

Mena, informó que hoy faltan unos 5 mil médicos en Chile, pero descartó que la reprobación del examen por parte de los extranjeros afecte la atención médica chilena

“Pensemos que las escuelas de medicina han reaccionado a esto y en diez año han duplicado su capacidad de formación, si formábamos 700 médicos hace diez años hoy día estamos formando 1.500 médicos“.

“Sabiendo que salen 1.500 por año, la brecha se va a cubrir en cuatro o cinco años, de manera que es un problema transitorio, mientras tanto la ecuación se resuelve con médicos extranjeros, pero con médicos extranjeros que garanticen conocimientos médicos de medicina”, expresó.

Según Mena, mientras cada año pasa desde que egresan los médicos mejoran su rendimiento en el examen.

“Quisimos ver qué tan fuerte era esa curva de olvido, o sea si es verdad que se perjudicaban por dar un examen con mucha tardanza respecto la fecha de egreso, y queremos ponerle número a esa curva y descubrimos que era todo lo contrario. Por cada año que pasa desde que egresan (…)mejoran el rendimiento en el examen.

Finalmente llamó a la tranquilidad, ya que el déficit de médicos pronto estará cubierto, aseguró.

“Las escuelas de medicina siguen creciendo, se van a seguir formando cada vez más profesionales y esto se va a solucionar internamente en el corto plazo, necesitamos médicos extranjeros, acreditados que demuestren sus conocimientos que no pongan en riesgo la población que se les pone a disposición, pero están llegando muchos”, precisó.

Escucha a continuación la entrevista realizada en el Expreso Bío Bío: