Experto y resultados de la Cadem: Lagos le puede dar la pelea a Guillier en una primaria

Los resultados de la encuesta Cadem acortaron la brecha entre Sebastián Piñera y Alejandro Guillier para la carrera presidencial, mientras que Ricardo Lagos, se mantiene abajo con un tibio 3%.

En conversación con el Podría Ser Peor Roberto Munita, panelista de Biobiotv, comentó que es necesario restarle dramatismo a la envestida de Alejandro Guillier, argumentando que “lo de Guillier es totalmente natural, lo que está haciendo es capitalizar el voto histórico y normal de la nueva mayoría. Es un voto que no ha podido capitalizar Ricardo Lagos”.

“Es una popularidad en el fondo que Lagos o ha sido capaz de capitalizar, y la verdad no es nada que llame mucho la atención”, reiteró.

Sin embargo, admitió que lo que sí la llama la atención es la subida de 4 puntos del candidato del Partido Radical. De todas maneras, señaló que aun queda mucho camino como para definir ganadores, “todavía estamos en un periodo de transe, donde los candidatos pueden subir y bajar semana a semana”, planteó.

Sobre las críticas que lanzó Manuel José Ossandon, sobre la falta de apoyo desde su coalición, quienes se han alineado más a Piñera, el panelista indicó que “hoy ambos conglomerados tienen las cartas abiertas. En ambos conglomerados han surgido precandidatos, de hecho el mismo Ossandón es un precandidato de Chile Vamos y si el mismo Ossandón no ha subido en las encuestas no es por culpa de que Piñera esté en la papeleta o que posiblemente esté en la papeleta. Es básicamente porque Manuel josé Ossandón no ha logrado permear en la opinión pública y eso es algo que él sabe pero no hay que echarle la culpa a los otros pre candidatos”.

La encuesta arrojó además que los votantes de Guillier son principalmente personas mayores de 50 años a diferencia de Piñera quein tiene otros electores más jóvenes, al respecto, Munita señaló que tiene que ver con los perfiles de ambos.

“Tiene que ver mucho con el perfil de Alejandro Guillier y también con el perfil que ha construido Sebastían Piñera. Hoy día sin lugar a dudas son los dos candidatos que parecen más fuerte, pero yo te digo que no hay que dejar de considerar a Ricardo Lagos, en ese sentido la Nueva Mayoría tiene un escenario mucho más complejo que Chile Vamos, sobre todo porque Ricardo Lagos también puede encantar a este votante mayor de 55 años, que hoy día es el elector duro de Alejandro Guillier”

Algo bastante importante, según el experto, ya que el votante que más participa son justamente los hombres y mujeres de más avanzada edad.

“No significa que sean los únicos que vayan a votar, pero efectivamente hay más probabilidad de que las personas mayores vayan a votar más que los profesionales, y sobre todo más que los jóvenes menores de 30 años”.

En ese sentido, argumentó que hay que tener cuidado con las cifras positivas de Guillier ya que, “hoy día aparece con un montón de adhesión positiva pero hay mucha gente que le gusta Guillier pero que no va a ir a votar por él, porque sencillamente no va a ir a votar, entonces hay que tener cuidado con interpretar la adhesión positiva como una intención de voto, son cosas distintas“, recalcó.

Además, vaticinó que el mes más determinante para la futura carrera presidencial será marzo.

“Marzo va a ser un mes gravitante, Sebastián Pïñera tiene dicho que en marzo va a tomar decisión (…) eso va a marcar el momento en que vana estar todas las cartas sobre la mesa, marzo va a ser gravitante para ver con qué apoyo cuenta cada candidato y después por supuesto lo más importante va a ser la celebración de las primarias donde ojo, es una elección muy especial, es una elección donde se moviliza al elector más duro, más leal”.

Por lo mismo y a pesar de que las encuestas no muestran al expresidente Lagos como una figura fuerte, Munita señaló que es el escenario puede cambiar.

“Confío en lo que pueda hacer Ricardo Lagos, hoy día Ricardo Lagos aparece muy abajo en las encuestas pero la verdad es que tiene un montón de voto de que es muy leal, muy duro, que viene de varios partidos de la Nueva Mayoría y en una primaria Ricardo Lagos le puede dar la pelea a Alejandro Guillier incluso aunque hoy día no aparezca en las encuestas“.

Escucha a continuación al entrevista realizada por Julio César Rodríguez en el Podría Ser Peor: