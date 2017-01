Encuesta CEP: El incierto futuro de la gratuidad universal en la educación

La encuesta CEP dada a conocer hace unos días reveló el nuevo escenario de un tema que ha sido el principal objeto de debate en la sociedad chilena de los últimos años: la gratuidad universal en la educación.

De acuerdo a la medición, un 3,9% de los encuestados afirmó que la gratuidad para todos los estudiantes de educación superior debe ser la primera prioridad del país. Un 5,7% la señaló como la segunda prioridad.

Además, en el sondeo la mayoría (52%) se mostró a favor de que las universidades sean gratuitas exclusivamente para los estudiantes de menores recursos, y sólo el 42% apoyó la universalidad del beneficio.

Estas cifras ponen en un complejo escenario a la principal promesa programática de la Presidenta Michelle Bachelet y la demanda central del movimiento estudiantil de 2011.

Frente a ello, según información de El Mercurio, algunos protagonistas claves del debate educacional expusieron sus hipótesis respecto a ello.

Senador (DC) Ignacio Walker:

El parlamentario asegura que no le llama “en nada” la atención que la mayoría de los chilenos apoye la gratuidad sólo para los estudiantes de menores ingresos.

El miembro de la comisión de Educación señaló que la gente supone que financiar la educación superior implica un esfuerzo y que el Estado no puede hacerlo todo. Es decir, el senador eso significa que las familias prefieren que pague el que puede.

Respecto al programa que ofreció la Nueva Mayoría donde se ofreció la gratuidad universal, Walker señaló que en ese tiempo, la DC se opuso a esa idea.

“Es una locura que jamás íbamos a poder cumplir”, indicó.

Pese a ello, señaló que tiene sentido seguir avanzando en gratuidad, ya que el principal objetivo es llegar al 70% de menores ingresos. “Si prometiste el 100% al 2020, creaste una falsa expectativa; hay que ser responsable en las políticas públicas”, aseveró.

Miguel Crispi, Revolución Democrática:

Al ex dirigente estudiantil no le resulta extraño que una mayoría de chilenos no esté por la gratuidad universal, ya que él indica que la misma derecha y parte importante de la Nueva Mayoría han trabajado sistemáticamente para enterrarla.

“Todos los líderes de la Nueva Mayoría hicieron campaña con la grauidad y hoy escapan de ella”, indicó.

Respecto a la importancia de la gratuidad como objetivo político, Crispi dijo que como Frente Amplio no van a transar sus convicciones por encuestas.

“Si bien es probable que un gobierno con tan poca popularidad saque el pie del acelerador; nosotros lo vamos a mantener a fondo (…) No vamos a transar nuestro proyecto”, aseveró.

Senador (RN) Andrés Allamand:

Una fuerte crítica realizó el parlamentario quien indicó que la gratuidad universal fue la gran promesa incumplida del Gobierno.

Allamand indicó que el programa establecía que alcanzaría al 70% en 2017 y al 100% en 2020, situación que no se cumplirá. “La cifra que usa el Gobierno es mentirosa”, aseveró.

El miembro de la comisión de Educación recordó que cuando la ministra Delpiano dijo que el avance sobre el 50% dependería del “cobre que nos comprarán los chinos” quedó claro que fue siempre un volador de luces.

Sumado a ello, indicó que la gente ya sabe que la gratuidad no es gratis: el déficit que provoca perjudica la calidad de las universidades y afecta a los estudiantes.