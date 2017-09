Mujer de talla grande rompe con los estereotipos en romántica sesión junto a su pareja

¿encontraste un error? avísanos

Internet suele estar repleta de fotografías románticas de parejas que parecen sacadas de una teleserie con sus aspectos que responden a los estereotipos de bellezas. Es por lo anterior que a Stephanie, quien tiene un cuerpo de talla grande, le fue difícil tomar la decisión de convertirse en la protagonista de una de esas sesiones; sin embargo, tras atreverse, el resultado fue gratificante.

Detrás del lente de su amiga, la fotógrafa Bria Terry, dueña de la marca Wolf & Rose Photography, Stephanie se atrevió a posar junto a su pareja Arryn. En las íntimas imágenes, aparece la pareja semi-desnuda en un lago aledaño en Texas (EEUU). “Nunca me sentí más atractiva, en serio. Estaba impresionada. Parezco tan enamorada y llena de confianza. Todo el mundo debería poder verse así”, expresó la protagonista al portal Huffingtonpost.

En las fotos, ambos lucen sus tatuajes y cuerpos, junto al color del atardecer, insertos en un paisaje natural. “Con los años he aprendido a aceptar que siempre seré considerada de talla grande. Salgo de mi zona de confort poniéndome ropa que me gusta pero que la sociedad no acepta en mujeres grandes, como tops, camisetas ajustadas, pantalones cortos o vestidos cortos. Voy con la cabeza alta, sonrío y no me avergüenzo”, admite la joven, quien tomó esta sesión como un desafío para deshacerse de los prejuicios y vergüenza.

Tanto la pareja como la fotógrafa acordaron compartir la sesión en redes sociales, convirtiéndose en un verdadero viral en las plataformas. “La conexión que comparten es inspiradora. El tamaño, la raza, la religión y la sexualidad son cosas que a veces se usan para dividirnos, pero al final, todos queremos ser amados. Creo que por eso se han vuelto tan populares, se puede ver el amor que comparten”, opina la fotógrafa.

En tanto, Stephanie y Arryn piensan en casarse en un año y medio más, luego de mostrar su profunda unión en la sesión que suma más de 63 mil “me gusta”.

A continuación revisa las imágenes:

