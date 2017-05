11 señales de que no estás con tu alma gemela aunque pienses que sí

¿encontraste un error? avísanos

¿Estás en una relación? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Sigue todo siendo como antes? Estas pueden ser preguntas que con frecuencia amigos, cercanos y familiares pueden realizarte y, con toda seguridad, responderás positivamente a todas esas interrogantes.

Sin embargo, la reflexión queda dando vueltas. Si todo está bien y llevas tanto tiempo, ¿Puede ser que esta sea tu alma gemela? El enamoramiento y la dependencia que ya existe entre ambos puede obligarte a responder “sí” a esa pregunta. Pero, ¿Es de verdad?

No todos creen en este antiguo y fantasioso concepto, pero indudablemente hay personas que todavía piensan que existe esa pareja que puede complementar tu vida de forma perfecta.

Por lo mismo, el sitio web Bustle ha creado una lista de 11 características que demuestran que no estás con tu alma gemela. A continuación, los detalles.

1. No pueden entender lo que le pasa

Obviamente es mucho pedir que tu pareja pueda leer tu mente. Eso es sólo fantasía y de películas (aunque a muchos les gustaría que fuese real). Pero lo que sí existe es “la mirada reveladora”: ese momento en el que un contacto de ojos de tu pareja puede comunicar que le pasa algo

Según Kelsey Borresen, columnista de Huffington Post, esto es clave para saber que esa ‘es la persona’. Si este tipo de miradas pasan inadvertidas o no ocurren, puede ser una señal de que no están en la misma sintonía.

2. No hay química; nada de nada.

¿Hay pasión? ¿Sientes esa atracción imparable por la otra persona? La ‘mirada reveladora’ puede ser una buena señal de química, pero si las noches románticas se convierten en horas malgastadas o si un beso ya no te produce nada, entonces quizás es hora de tomar una decisión.

3. Nunca te admiran o dicen algo positivo de ti

Tu alma gemela, la verdadera, hará todo lo posible para que te sientas el mejor ser humano en este planeta. Te admirará, te dirá las cosas exactas para que te sientas en las nubes.

Destacará todas tus virtudes, tu trabajo,tus estudios, tu historia, y no intentará enjuiciarte. Por el contrario, si tu pareja parece no importarle nada de tus logros o habilidades, o si incluso intenta ‘tirarte para abajo’, entonces es una clara señal de que no es la persona para ti.

4. Te sientes constantemente juzgado/a

Incluso en los mejores días, sientes constantemente que te están juzgando. Llegas al punto de tener miedo a revelar tus gustos o preferencias porque tu pareja te lo recriminará.

“Las almas gemelas se conectan rápidamente y muestran de verdad como son sin miedo a los juicios”, explica Borresen. Si este no es el caso, quizás esa persona no es ‘la indicada’.

5. Pareciera que a veces se olvidan que existes

Tu alma gemela siempre querrá saber cómo estás, cómo estuvo tu día, o simplemente parece de verdad interesada en lo que tienes que decir sin importar el tema.

Por el contrario, hay algunas personas que te harán sentir que no importas o que incluso no existes: “Si se olvidan de ti con facilidad cuando no están contigo, entonces es señal de alejarse”, explica Campbell.

6. Escribes y reescribes los mensajes que envías

Si cuando te comunicas con tu pareja siempre estás pensando y repensando cómo vas a decir algo en específico, para no causar malas reacciones o enojos, entonces puede ser que no estés del todo cómodo/a en la relación. Lo ideal es que puedas comunicarte libremente y que tu alma gemela sea siempre capaz de comprenderte.

7. Tiene que dar explicaciones de las acciones de tu pareja constantemente

Cuando estás con la persona equivocada, puede ser que te encuentres constantemente dando explicaciones a tus amigos y familiares sobre las acciones de tu pareja. Si tu ‘alma gemela’ es la correcta, no tendrás que justificar sus acciones, palabras o decisiones.

8. Tu pareja no trabaja lo suficiente para que la relación funcione

Las relaciones siempre requieren de mucho trabajo. No son ‘fáciles’. Incluso si estás con tu ‘alma gemela’, las peleas serán inevitables y las diferencias saldrán a flote en algún momento u otro. La gracia está en que, a pesar de esto, tu pareja siempre estará dispuesta a trabajar en función de arreglar las cosas.

“Si te encuentras siempre solucionando todos los problemas, entonces estás fomentando una relación en la que tu pareja nunca tendrá la disposición ideal para minorizar las diferencias”, señala Campbell. Y obviamente esa no es una pareja con la que vas a querer estar toda tu vida.

9. No ‘brillan’ cada vez que se encuentran

Puede sonar muy cliché o a película hollywoodense, pero un ‘alma gemela’ de verdad siempre se alegrará y sonreirá cuando te vea entrar al espacio en el que esté. Puede ser tu hogar, tu oficina, tu lugar de estudios, lo que sea.

Tampoco importan la cantidad de días que no se han visto. Ella o él siempre estarán felices de verte sin importar la situación. Quizás un poco menos o más dependiendo del día, pero siempre será una causa de felicidad.

10. No hay interés en el futuro

Tu ‘alma gemela’ se proyectará contigo, hablará siempre en plural y no dudará en tener planes de vivir juntos o incluso casarse. Si, por el contrario, tu pareja siempre habla de proyectos personales, habla en singular, y no te incluye en su vida, entonces quizás no es el/la compañero/a de vida que estás buscando.

11. No te sientes del todo seguro/a

La seguridad que te entrega tu pareja es uno de los factores más importantes en una relación estable y feliz. Si el sentimiento de seguridad no está presente, no es una buena señal.

“Cuando estás con la persona equivocada la inseguridad inunda tus pensamientos de la relación y tienes una constante preocupación de que un movimiento en falso podrá alejar a tu pareja”, señala Borresen. “Cuando estés con tu ‘alma gemela’ esto no ocurrirá”, finaliza.

Como último consejo desde Bustle, cuando encuentres a ‘tu persona’ todo se sentirá fluido y bien, pese a que puedan haber dificultades, sentirás que tienes su apoyo y que es un partner para ti. Cuando ese no sea el caso, también lo sabrás. Confía en tu instinto y no tengas miedo de avanzar.