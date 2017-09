Los códigos de vestuario para eventos que evitarán que pases una vergüenza

Dicen que la regla más importante para vestirse bien es conocer nuestro cuerpo y saber qué tipo de ropa va acorde a nuestra figura y estilo. Sin embargo, existen momentos en los que eso no basta, sino que también es necesario saber lo que el protocolo dicta para cada ocasión.

No es lo mismo vestirse para ir a trabajar que para participar en un evento nocturno y como no siempre las invitaciones traen el dress code -o código de vestuario-, es importante contar con la información necesaria para tomar una decisión que nos pueda evitar pasar vergüenzas.

Lo primero que necesitas saber respecto de la etiqueta en este tema, es que el vestuario de las mujeres está supeditado al de los hombres, y es impuesto por el anfitrión. Este dependerá también de la hora de la cita y del tipo de invitados que asistirán.

Con el tiempo, las reglas de vestuario pasaron del simple formal e informal a una amplia gama de normas que pueden llegar a resultar confusas y hasta agotadoras.

A continuación te invitamos a revisarlas en detalle:

De acuerdo a la guía británica de etiqueta Debrett’s, este es el más formal y elegante de todas las normas. En ella se utilizan trajes de gala que para los hombres consisten en un frac negro usado sobre una camisa almidonada blanca, chaleco y una humita blanca, así como pantalones de tiro alto y zapatos de cuero muy bien lustrados. En algunas ocasiones también es aceptable que se lleve sombrero de copa y un pañuelo blanco como acompañamiento.

Por su parte, para las mujeres se exige que lleven glamorosos vestidos largos de noche -de preferencia en colores no llamativos y que no dejen ver los zapatos-, además de joyería a juego, guantes y un pequeño bolso de mano.

Se presume que esta norma proviene de la alta sociedad del siglo XVIII. En esta época, en tanto, es utilizada para eventos de tarde/noche a los que muy pocos tienen acceso, como la Gala MET, la navidad en el palacio de Buckingham o la ceremonia del premio Nobel.

Menos formal que el White Tie, este código sigue siendo escasamente ocupado por la mayoría de la población. Se utiliza para ocasiones de alta noche donde los hombres deben utilizar esmoquin de colores oscuros y una humita negra.

Por su parte, las mujeres tienen un poco más de libertad con las tonalidades y materiales de sus vestidos, los que deben ser de largo entero. Además, deben llevar tacones (los que sí pueden dejarse ver), maquillaje y joyas no muy llamativas.

Por lo general el black tie se utiliza en algunas cenas oficiales y eventos de caridad.

En ocasiones el black tie puede ser opcional, lo que permite que los hombres puedan llevar un esmoquin o un traje oscuro y una corbata a tono, según elijan.

Por su parte, las mujeres también tienen mayor libertad, pues pueden llevar desde trajes largos hasta vestidos de cocktail que pueden llegar debajo de la rodilla. Por supuesto, también se pueden agregar accesorios de tamaños más grandes y un maquillaje un poco más fuerte.

Este tipo de código se pide en eventos sociales con mayor juventud, como desfiles de modas o avant premiere de películas importantes.

Este estilo va ligado al mundo del trabajo y los negocios, donde usualmente los hombres utilizan un terno y corbata de tonos oscuros, mientras que las mujeres llevan vestidos, faldas tubo o pantalones acompañados de una blusa y chaquetas.

El look de ellas va complementado con carteras medianas y zapatos de corte princesa en tonos nude o negros. A diferencia de las normas anteriores, en estas ocasiones es aceptada la presencia de los teléfonos celulares, aunque sin abusar.

El business formal está presente en reuniones de trabajo, almuerzos, desayunos y brunch.

Según el portal especializado en moda StyleCaster, Business casual es un “código de vestimenta estándar para las oficinas”, el que puede variar dependiendo del lugar de trabajo.

En otras palabras es llevar ropa adecuada para el trabajo sin ser demasiado formal. Se aspira a un look pulido pero más relajado que el anterior, lo que permite el uso de colores y texturas menos apagados y acartonados.

Las mujeres pueden jugar con pantalones de tela y una blusa algo más divertida, mientras que los hombres pueden olvidarse de la corbata por un rato.

Aunque hay mayor libertad, no se debe caer en los excesos como camisetas, bermudas, pantalones de mezclilla, zapatillas deportivas, chalas y gorros.

¿Qué llevar en …?

En una cena…

Dependiendo del tipo de cena, los hombres pueden irse a una opción segura con un terno oscuro, mientras que las mujeres pueden llevar un vestido de cocktail o un conjunto pantalón liso y chaqueta. Otra alternativa es el clásico little black dress con zapatos de tacón.

Bautizo

Como no se trata de un evento de etiqueta, se tiene mayor libertad a la hora de elegir aunque, nuevamente, no hay que abusar. Esta es una ocasión semi-formal, por lo que los vestidos largos oscuros no son bienvenidos, en contraste, sí son aceptados los diseños que lleguen a la rodilla y tonos pasteles.

Una boda

El vestuario irá acorde a la hora en que se realice la ceremonia, pero generalmente se usan trajes semi-formales. Hay que evitar los vestidos largos y optar por trajes de media pierna.

Otros

Si el novio lleva chaqueta, también lo deberán hacer los padrinos, mientras que si no lo hacen, los invitados están obligado a seguir el ejemplo.

Si se quiere llevar sombrero, este sólo se debe ser usado por la mañana o media tarde, nunca después de las 16 horas.