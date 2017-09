5 tips para cuidar la piel y mantenerla joven

¿encontraste un error? avísanos

El envejecimiento es un proceso inevitable que nos ocurre a todos. Varias personas intentan combatirlo pagando carísimos procedimientos cosméticos, pero estos pueden terminar cambiando de forma permanente el rostro y son bastante riesgosos. Entonces, da para pensar, ¿es realmente esa la mejor solución?

Pues no, para cuidar la piel y mantenerla joven no es necesario tener mucho dinero ni correr riesgos innecesarios. La belleza es principalmente una cuestión de actitud y de mantener hábitos saludables. Llevar una vida sana y feliz no sólo te ayudará a estar sano por dentro, sino que también se reflejará en tu exterior.

Para ayudarte en esta tarea, aquí te entregamos cinco consejos que puedes aplicar en tu día a día para mantenerte bien y sentirte rejuvenecido por dentro y por fuera:

1- Trata de disminuir los dulces

La doctora Minia Campos, dermatóloga miembro de la Academia Española de Dermatología, explicó en entrevista con el periódico español ABC que para tener la piel más sana, es necesario limitar los hidratos de carbono de absorción rápida, que son azúcares añadidos en alimentos procesados y también están presentes en dulces y bebidas.

De acuerdo a la especialista, este tipo de comidas “generan picos de insulina muy altos y eso produce inflamación de todo el organismo, también en la piel. Esto favorece la agresión por radicales libres y el envejecimiento y empeora patologías como el acné y la psoriasis”.

2- Prefiere las frutas y verduras crudas

La doctora Marina Rodríguez, dermatóloga del Hospital Quirón Tenerife de España, explicó en el periódico ibérico ABC que es recomendable preferir las frutas y verduras crudas, en los casos en que sea posible consumirlas de ese modo, en lugar de cocerlas.

Además de ello, indica que es aún mejor comerlas enteras.

La razón es que “cuando las calentamos, trituramos o exprimimos pierden gran parte de los antioxidantes”, y son estos los que ayudan a mantener nuestra piel joven.

3- Cuidado con la cafeína

Tomarse un café caliente ayuda a despertarnos y a darnos más energía, un efecto que igual obtenemos al consumir bebidas energéticas. Pero eso no significa que estos bebestibles sean saludables.

Por el contrario, ambos contienen mucha cafeína, lo cual puede ser fatal para la piel cuando se consume en exceso.

Así lo señala el doctor S. Manjula Jegasothy, fundador del Instituto de la Piel de Miami (Estados Unidos), quien relató en una entrevista con la revista estadounidense InStyle que “beber mucho café puede ocasionar que la piel se arrugue prematúramente y pierda elasticidad con el tiempo”.

4- Intenta evitar el alcohol

Otro bebestible que es dañino para la piel es el alcohol, debido a que provoca deshidratación y eso contribuye a que la piel se sienta más seca. Dicha sequedad contribuye al envejecimiento prematuro, de acuerdo a la doctora Campos.

Por lo mismo, si quieres mantener la piel más joven, te aconsejamos decirle que no a este tipo de tragos.

5- Toma mucho Té verde

Para que veas que no todo es negativo, te presentamos un bebestible que sí puedes consumir sin miedo, que es rico y que además será muy beneficioso para tu piel: el té verde.

La doctora Lola Conejo-Mir, dermatóloga integrante de la Academia Española de Dermatología, aseguró a ABC que este tipo de té es recomendable porque “se ha visto en estudios que tiene polifenoles con propiedades antioxidantes más activas que la vitamina C. Protege contra el daño solar, es antiinflamatorio, descongestivo, mejora la elasticidad de la piel e inhibe enzimas que producen afinamiento de la dermis asociado a la edad”.

La profesional añade que para lograr todos estos efectos, aconseja tomar al menos 5 tazas de té verde al día.