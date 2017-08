Lisandra Silva se lució desfilando colección de My Little Pony diseñada por Euge Lemos

Hace algunos días Eugenia Lemos dio a conocer un nuevo propyecto que la tenía entusiasmada, ya que la actriz y presentadora de televisión incursionó en el diseño.



Resulta que la argentina colaboró con la nueva colección de My Little Pony y este miércoles la dio a conocer en el matinal de Mega, Mucho Gusto.

Anteriormente había señalado al sitio Estilo Mujer que “esta colección es bien llamativa porque es My Little Pony que uno dice ‘es para niños’, no, no es solo para niñas. Vamos a tener tres modelos para niñas y tres modelos para nosotras“.

Ya venimos con el desfile de #MLPFashionMagic en @muchogustomatinal no te lo pierdas !!!! Con mi querida @lisandrasilva ⭐️ mi maravilloso equipo @lanaattack @la_tejeria @catalina_danahe Una publicación compartida de Euge Lemos (@eugenialemosok) el 23 de Ago de 2017 a la(s) 7:36 PDT

Como era de esperar, el vestuario es completamente colorido y llamativo, tal como se pudo apreciar en el desfile que presentó en el programa y que fue encabezado por su excompañera de reality, la cubana Lisandra Silva, quien orgullosa también compartió una imagen en su cuenta de Instagram.

Lisandra desfilando para @muchogustomatinal ❤️👏🏼 con el vestuario diseñado por @eugenialemosok para #Fashionmagic ❤️❤️ Parte 2. @lisandrasilva #leandro #dobletentacion #lisandrasilva #lisandro #lisandra Cuqui🌺 Una publicación compartida de ✨L I S A N D R A S I L V A✨ (@mafialisandrista) el 23 de Ago de 2017 a la(s) 11:12 PDT

A medida que aparecieron las modelos, Eugenia emocionada relató cada uno de los diseños que estuvieron a su cargo. “Trabajé harto, muchos días, a mí me gusta mucho participar porque es la idea que uno tiene y plasmarla no es tan fácil“, indicó.

En minutitos comenzará el desfile junto a @lisandrasilva y la diseñadora @eugenialemosok #GaleriaAnimal #FashionMagic Una publicación compartida de Yadranka Tomič Kralj (@yadrankatomick) el 22 de Ago de 2017 a la(s) 5:22 PDT

Finalmente la trasandina explicó que no se trata de un desfile de alta costura. “Es un desfile de fantasía, si bien se mezcla la moda con la fantasía, no es un desfile de alta costura, son estos desfiles que se hacen ciertas veces porque son inspirados en dibujos animados“.