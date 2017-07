Usuarios halagan look de Kel Calderón en "Maldita Moda"... pero opinan que no era para TV

¿encontraste un error? avísanos

El sábado se emitió un nuevo capítulo de Maldita Moda, estelar de Chilevisión en que un grupo de panelistas opina sobre los atuendos que lucen los famosos de la televisión local.

Una de las panelistas es Raquel “Kel” Calderón Argandoña, quien cada semana sorprende vistiendo glamorosos looks en la pantalla.

Este sábado no fue la excepción, y la joven apareció en el programa con una innovadora tenida, compuesta por una blusa azul con grandes mangas del diseñador Claudio Paredes y unos pantalones negros, también muy amplios, creados por Pato Moreno.

Calderón publicó una fotografía mostrando su vestuario en su cuenta en Instagram, donde recibió más de 20 mil me gusta y 300 comentarios:

Tanto en Instagram como en Twitter, muchos usuarios alabaron el look, afirmando que era muy bonito.

No obstante, hubo varios que opinaron que, pese a que se veía bella, el atuendo no parecía ser el más adecuado para lucir en la televisión, porque como la panelista estaba sentada la mayor parte del tiempo, no se podía apreciar.

En ese sentido, acotaron que los pantalones serían demasiado largos y eso hacía que se vieran extraños cuando estaba sentada.

Sobre esto último, usuarios hicieron notar que en el mismo programa habían recomendado tener cuidado al utilizar pantalones muy largos.

Algunos de los comentarios que recibió el particular look fueron: “Se ve bellísima la tenida, pero en pantalla no se aprecia y se veía mal”, “Pantalón no se debe arrastrar, ella misma lo dijo… no entiendo!!!”, “Para una sesión de fotos excelente, pero en pantalla no te favoreció este look”, “Con los brazos arriba luce bien, pero para estar sentada no me gustó y el pantalón muy largo”.

En su Instagram, Calderón también indicó que el estilista que la asesoró es Esteban Pomar, el maquillaje lo realizó Pau Peña para Mac Cosmetics y el peinado fue obra de Nelson Saavedra.