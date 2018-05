Berlusconi aprueba alianza entre ultraderecha y M5S para formar gobierno en Italia

El exjefe de gobierno italiano Silvio Berlusconi dio su aprobaci√≥n este mi√©rcoles a un posible acuerdo gubernamental entre su aliado, la Liga (extrema derecha) y el Movimiento 5 Estrellas (M5S, antisistema) que deben sin embargo pactar a√ļn un jefe de gobierno y un programa.

“Si otra fuerza pol√≠tica de la coalici√≥n conservadora quiere asumir la responsabilidad de formar un gobierno con los 5 estrellas, tomaremos nota de esta elecci√≥n con respeto” anunci√≥ el multimillonario en un comunicado.

Se una forza politica di #cdx ritiene di assumersi la responsabilit√† di creare un #governo con #M5S prendiamo atto con rispetto. Non voteremo la fiducia, valuteremo l‚Äôoperato del governo che nascer√†, sostenendo i provvedimenti utili per gli #italiani: https://t.co/brv3wb01M0 — Silvio Berlusconi (@berlusconi) May 9, 2018

La retirada del veterano pol√≠tico, pieza clave de la escena italiana durante 25 a√Īos, abre el camino para un acuerdo gubernamental.

Los diputados de Forza Italia (FI) no votar√°n en favor de un gobierno dirigido por el M5S, “que no tiene la madurez pol√≠tica para asumir esa responsabilidad” pero un acuerdo entre la Liga y el M5S “no significar√° el fin de la alianza” entre FI y la Liga, en particular en las regiones que dirigen juntos, asegur√≥ Berlusconi.

Dos meses despu√©s de las elecciones legislativas del 4 de marzo, las fuerzas pol√≠ticas italianas no han logrado formar un gobierno debido a una serie de vetos rec√≠procos por lo que el presidente de la Rep√ļblica, Sergio Mattarella, propuso un gabinete “neutro” que lidere el pa√≠s hasta diciembre para salir del bloqueo pol√≠tico.

De cara a esa situación, los líderes de la Liga, Matteo Salvini, y del M5S, Luigi Di Maio, acordaron solicitar un plazo de 24 horas, que vence este jueves, para intentar una salida in extremis antes de que Mattarella designara esta semana al encargado de liderar al gobierno neutro.

La coalición de derecha, vencedora con el 37% de los votos y liderada por la Liga y el Movimiento de 5 Estrellas (M5S, antisistema), partido más votado con el 32%, cuentan juntos con la mayoría absoluta en el Parlamento para gobernar.