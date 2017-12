Fiscalía venezolaza apunta a Rafael Ramírez, ex líder chavista enfrentado a Maduro

La Fiscalía de Venezuela anunció este martes la apertura de una investigación penal por supuesta corrupción contra el expresidente de la estatal petrolera PDVSA, Rafael Ramírez, quien hace una semana renunció al cargo de embajador ante la ONU y cuyo paradero en el exterior se desconoce.

“El Ministerio Público dentro de lo positivo que ha conseguido es la incautación de varios documentos (…) A partir de esa observación hemos decidido abrir una investigación penal al ciudadano Rafael Ramírez”, declaró el fiscal Tarek William Saab, en una comparecencia transmitida por la televisión estatal.

Según Saab, el primo de Ramírez, Diego Salazar, detenido el 1 de diciembre por supuesto desvío y lavado de fondos públicos, “lo incrimina como su socio directo en operaciones de intermediación de compra-venta de petróleo”.

Ramírez, ingeniero de 54 años, renunció la semana pasada como embajador ante Naciones Unidas por exigencia de Maduro, quien venía estrechándole el cerco en su contra al destituir a sus más cercanos colaboradores en la empresa.

Debo informar que ayer, 4 de Diciembre de 2017, he renunciado, a solicitud del Presidente de la República, a mi cargo como Embajador Representante Permanente de Venezuela ante la ONU. Se me ha removido por mis opiniones, me mantendré, pase lo que pase, leal al Comandante Chávez! pic.twitter.com/tIfsamCHgz

— Rafael Ramirez (@RRamirezVE) 5 de diciembre de 2017