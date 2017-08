El dramático caso del adolescente "wichi" que era encerrado en una jaula en Argentina

Un adolescente argentino pasó la mayor parte de los últimos 4 años encerrado en una jaula, espacio donde lo dejaban sus padres, como medida de precaución, pues Álvaro Dante Gaby sufre una grave discapacidad mental.

Los padres señalaron que dejaban al joven en la jaula, porque no tenían con quién dejarlo cuando iban a trabajar y temían que se pudiese escapar o provocarse algún tipo de herida, consigna diario Clarín de Argentina.

“Mientras estamos nosotros en casa, él se mueve por todos lados porque lo cuidamos y lo vemos en forma permanente, ahora cuando debemos hacer cosas, ahí lo enjaulamos. Si lo dejamos libre, sale corriendo y se escapa. Es capaz de desaparecer”, indicó Adolfo Gaby, padre del adolescente.

Álvaro vive con su familia en la localidad de Alto de la Sierra, una comunidad conformada principalmente por indígenas “wichi”, quienes viven en la provincia de Salta, al norte de Argentina y están más cercanos -geográficamente- a la frontera con Bolivia y Paraguay, que a Buenos Aires. Situación que también se refleja en los altos índices de pobreza y abandono del lugar.

“Necesitamos que nos ayuden, necesitamos que venga un médico a verlo, un especialista. Nosotros no podemos llevarlo a ningún hospital porque no contamos con los medios para hacerlo, y si lo llevamos, como él no habla, es capaz de tener ganas de hacer pis, se baja lo pantalones y hace en cualquier lado. Por eso le pedimos a las autoridades que vengan acá”, agregó el padre del joven.

Trasladado a un hospital de Salta

El caso de Álvaro salió a la luz, luego de que un periodista difundiera imágenes del adolescente al interior de la jaula y conversara con los padres, quienes le entregaron su explicación sobre la presencia del menor de edad en la jaula.

Tras la difusión de las imágenes, el gobierno provincial tomó cartas en el asunto y consiguió trasladar al menor a un hospital de Salta, después de una orden emitida por una jueza de Violencia Familiar y de Género de Tartagal.

Al mismo tiempo, la ministra de Derechos Humanos y Justicia de Salta, Pamela Calletti, pidió que se investigue lo sucedido y se determinen a los posibles responsables.

“Es prioritario proteger a los niños y sus derechos, por eso ya están actuando todos los organismos que tienen competencia en este caso”, indicó Calletti.

Igualmente, las autoridades salteñas han descartado quitar la custodia a los padres, pues los exámenes médicos indican que el adolescente tiene una buena condición de salud y que se “trató de una reacción de los padres para evitar que el joven escapara”.

“Físicamente está bien, está bien cuidado. Encerrarlo fue su forma de reacción ante una realidad que los supera, para evitar que huyera. Lo que hay que hacer es trabajar con las familias para transformar estas prácticas”, indicaron desde el programa Primera Infancia a diario El País de España.