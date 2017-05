Ausencia de siete países en reunión de Celac impide declaración formal sobre Venezuela

La ausencia de siete países en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Celac, en San Salvador impidió este martes la adopción de una declaración sobre la crisis en Venezuela.

“Si hay un país que no está presente o hay un país que no está de acuerdo, evidentemente no puede haber consenso y no se puede tomar resolución sobre el punto en cuestión”, declaró el canciller salvadoreño Hugo Martínez en una rueda de prensa efectuada durante una pausa del cónclave.

De los 33 países que conforman la Celac, no enviaron delegados a esta cita Bahamas, Barbados, Brasil, México, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago, detalló Martínez.

“Dado que Celac tiene como norma el consenso, no puede haber una resolución o acuerdo puesto que no están presente siete países”, insistió Martínez. La cita de San Salvador se realiza a puerta cerrada sin acceso de la prensa a los discursos de los delegados. “Al momento de la pausa para el almuerzo, solo habían hablado los representantes de ocho países”, comentó.

La reunión de la Celac analiza el apoyo al diálogo entre el Gobierno y la oposición en Venezuela como salida a la turbulencia política que vive esa nación.

En ese sentido, Martínez afirmó que la reunión sería útil para “avanzar” en la aproximación de visiones y para un “ablandamiento” del tema. “Cualquier salida al tema de Venezuela es importante contar con el concurso de los diferentes sectores que están enfrentados en la república de Venezuela”, añadió.

Encuentro convocado a pedido de Venezuela

El encuentro que se realiza en la cancillería salvadoreña fue inaugurado por el presidente Salvador Sánchez Cerén, en su calidad de presidente pro témpore de la Celac.

“Nos reúne la necesidad de que, como países hermanos y, en consonancia con la solidaridad que profesamos desde la Celac, sumemos esfuerzos para que Venezuela pueda encontrar muy pronto la paz y estabilidad que anhela”, declaró el mandatario.

La atención de la prensa se concentró en la canciller venezolana Delcy Rodríguez, quien se abstuvo de dar declaraciones al llegar al encuentro.

La reunión de la Celac fue convocada a pedido de Venezuela, cuyo gobierno inició el proceso de retiro de la Organización de Estados Americanos, OEA, luego de que ésta convocara a una reunión de cancilleres: Caracas acusa a la OEA de promover una invasión extranjera en su país.

Mientras se desarrollaba la reunión de Celac, una veintena de activistas de la agrupación salvadoreña Iniciativa Ciudadana se concentraron en la plaza Italia de la capital para protestar por el encuentro y consignar que el camino del diálogo se agotó en Venezuela.

“El tiempo del diálogo ya pasó, esa fue una maniobra que ejecuta el gobierno de Venezuela, como este fraude que está llevando a cabo de convocar a una constituyente”, declaró un dirigente de Iniciativa Ciudadana, el expresidente de la Corte Suprema salvadoreña Domingo Méndez.

El lunes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a un proceso para reformar la Constitución, por parte de asambleístas que serán elegidos por sectores y no con voto universal, lo que la oposición denunció como un “golpe de Estado”.