Hace pocos días se supo que a Andrés Alemparte se le terminó el contrato con Chilevisión, lo que hace presumir que el programa Espías del amor ya no continuaría.

Sin embargo, al periodista de inmediato se le abrió una nueva puerta, pero a su vez también es un desafío que se tomó de la mejor manera.

Resulta que la marca Ellus lo invit√≥ a ser parte de su campa√Īa, por lo que junto a Isidora Urrejola, Bel√©n Soto y su pololo Branko Bracovich, ser√°n embajadores.

Dino Marciali, jefe de marketing de Ellus, se√Īal√≥ a LUN que Andr√©s “es una persona muy sencilla, simp√°tica y cervcano a la gente, cuyos seguidores (de Instagram) traspasan las fronteras de edad y g√©nero”.

En cuanto a su nueva experiencia, Alemparte asegur√≥ que lo m√°s dif√≠cil fue posar: “Es que yo soy muy relajado. No me considero modelo. Posar para m√≠ es un poco raro, no estoy acostumbrado pero fue entretenido”.