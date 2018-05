Roberto Farías se autodenunció tras acusaciones de acoso sexual: busca aclarar los hechos

hola…con mucha pena e impotencia debo escribir este comunicado..por la misma via por la que fui acusado..nose como las REDES SOCIALES se convirtieron en esta carniceria y caza de brujas que al parecer dificilmente se detendra..como puede ser que cualquier persona sin mediar provocacion alguna y sin que nadie sepa los echos te acuse de actos TAN GRAVES COMO AGRESION SEXUAL..y se convierta inmediatamente en NOTICIA..y aparezcan defensores y detractores …y me quieran crusificar sin saber la VERDAD..la VERDAD..no la tiene ni es mas valiente la persona que arroja una piedra sin darse cuenta el.DA√ĎO a una familia..al trabajo..a las relaciones personales..en que mundo nos convertimos en donde todo lo que se PUBLICA es VERDAD..y mas encima lo cubren los medios como NOTICIA..no entiendo la motivacion de DENUNCIAR EN LAS REDES..si esta la justicia y todos sus recursos..esta acusacion es FALSA..y da lo mismo si la verdad sale a la luz (como lo hara)…el da√Īo a mi imagen esta echo..no soy un AGRESOR SEXUAL..y apoyo y repudio cualquier tipo de abuso hacia la mujer..y se que caminamos en estos tiempos por una situacion fragil..ojala siempre la verdad y la justicia se cumpla.pero ojo..no convirtamos esto en una persecucion instantanea..en dar por sentado una verdad sin escuchar la otra parte…los invito a investigar a tomarse el tiempo..y a dudar. Hasta que no se sepa la verdad..sino nadie estara libre de ser acusado a DIESTRA Y SINIESTRA por cualquiera..y que esa persona al.igual que yo no se pueda defender..conozco al personaje que me acusa..pero desconozco la motivacion de sus injurias..soy ROBERTO FARIAS actor chileno..y no se que paso que de pronto se vino la noche de la manera mas fea y oscura sobre mi vida..con una declaracion que carece de fundamentos es arbitraria y oportunista..insisto en que ojala el ODIO no ciegue la verdad y la justicia..sigan enterrando a un hombre que no a echo nada ..y apoyando a una mujer que mas que valiente..es irresponsable y fria que no tiene ningun miramiento en decir esta falsedad que dificilmente me la podre arrancar..memoria para lo que convenga.estoy tranquilo..abrazo y compasion para los que no me conocen

