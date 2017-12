Eugenia Lemos se defiende tras la polémica broma a Luli en La Divina Comida

El sábado pasado se emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida, el cual tuvo como invitados al cantante Américo, al periodista Juan Pablo Queraltó, una de las conductoras de MILF Jazmín Vásquez y a la modelo argentina Eugenia Lemos.

Fue justamente la actriz quien se convirtió en la protagonista de una gran polémica debido a una desubicada broma.

Según se pudo ver en el programa, para entregar el menú de la cena en su casa, la exchica reality habría enviado a una persona vestida de cerdo con una peluca rubia y comiendo postres, haciendo referencia a su antigua pelea con Nicole “Luli” Moreno, a quien insultó diciéndole: “Gorda lechona… andá a comerte los postres“.

La broma no cayó nada de bien entre los televidentes y cibernautas quienes no escatimaron en críticas para la argentina.

Lemos salió este martes al paso de polémica en un contacto con el programa Intrusos de La Red, donde señaló que no se había enterado de las críticas pues no se encontraba en Chile al momento de la emisión del programa. “Yo me enteré hoy de esta broma gracias a ustedes -Intrusos-, porque yo el sábado estaba con mi familia en Argentina y no pude ver el programa y no pude ver nada”, dijo.

Según ella, la producción jamás le informó que iban a realizar dicho broma ni menos que iban a ocupar un corpóreo para ello. “No pasó por mi decisión, ni siquiera me preguntaron si estaba de acuerdo”, agregó. “Ni siquiera sabía esto”.

“De hecho, hace un rato hablé con el productor ejecutivo de La Divina Comida, le dije que si me hubiesen informado de esta humorada, yo no hubiese participado en el programa”, sentenció.

La modelo y actriz afirmó que la pelea con Luli pasó hace mucho tiempo y que es un tema superado para ambas. “Esto pasó hace muchos años, cuando con Luli éramos cabras chicas. El tema está superado, las dos estamos creciendo mucho, haciendo carreras desde otro lado, valiéndonos por nosotras mismas, por las cosas que nos gusta hacer. Estamos en otra. Ni ahí con estar molestando a alguien”, aseguró.

Lemos también comentó que está trabajando para que el público la conozca como actriz y no sólo por las polémicas. “No comparto, no coincido y estoy muy molesta con la producción de La Divina Comida. Si me lo hubiesen dicho, habría dejado plantada la grabación, porque no comparto -lo que hicieron-, me pareció desagradable y ellos como producción y ejecutivos del programa deberían pedirle disculpas a Luli y a mi por el mal rato”, finalizó.