Pancho Saavedra recordó sus días en la droga para ayudar a pareja de Contra viento y marea

Un capítulo muy peculiar se vivió este lunes en Contra viento y marea, luego que por primera vez, una pareja no lograra concretar su sueño de casarse.

La historia comenzó como todas las demás, Mabel y Richard estaban más que enamorados y felices de contraer matrimonio por la Iglesia. A pesar que ella quedó paralítica producto de una herida por una bala loca, a él no le importó y la apoyó en todo.

Pocos días después de iniciar las grabaciones del programa de Canal 13, Richard desapareció y su familia temió que hubiese recaído en la cocaína, una adicción con la que luchaba hacía años.

Tras varios días de ausencia, el hombre regresó a la casa junto a su futura esposa, confirmando lo que todos temían.

En este escenario, Francisco Saavedra intentó aconsejar a Mabel e incluso recordó su propia experiencia con las drogas. “Yo te quiero decir algo (…) Yo pude salir de la cocaína, cuando estuve metido tres meses.rong> Pero él no puede manejar sus emociones, él está hace mucho tiempo metido en algo que es una droga dura y destructiva que es la peor de todas”, señaló.

Posteriormente se ofreció a ayudar a Richard a encontrar un centro de rehabilitación que le permitiera curarse de su adicción, sin embargo, cuando llegó el día que el hombre se internara, volvió a desaparecer.

Tras una intensa pelea, la pareja decidió suspender el matrimonio y por ende dar por terminado el programa. Sin embargo, Mabel aseguró que seguía junto a Richard.

#ContraVientoYMarea no hay matrimonio !! Yo se que el equipo del programa se esfuerza para que loa novios se casen @PANCHOSAAVEDRA la rehabilitacion se rehabilita el alma — Danny (@DanyFelipe_) December 5, 2017

Que paciencia @PANCHOSAAVEDRA 👏👏 Capitulo de decepciónes 😖#contravientoymarea Excusas para no tener ayuda 🙄 — camila peñaloza s. (@camilaaa92) December 5, 2017

Pancho Saavedra AYUDA siempre ,mas que conductor parece Asistente Social #ContraVientoYMarea — 🔥Kike⚡ (@_Enri2_) December 5, 2017

Que fome la lesera me tiene nerviosa este capítulo #contravientoymarea Ojalá tengamos un final feliz — Mariela (@tamayo_arcos) December 5, 2017

Que pena esta historia…. lamentablemente no le veo mucho futuro, él no quiere salir de las drogas y ella piensa que él es el único que existe en el mundo #ContraVientoYMarea — Caro Ginepro (@CarolinaGinepro) December 5, 2017

#ContraVientoYMarea no podís fumar hierba al lado de tu marido si quieres que se rehabilite 🤦 cero empatía — Dani Román Solís (@Danitaroman) December 5, 2017

#contravientoymarea difícil la situación en este caso parece que el vicio tiene más poder que el amor 🤔@PANCHOSAAVEDRA — Maria Isabel Araya (@MariaIsabel9092) December 5, 2017

Recordemos que en más de una ocasión el animador ganador del Copihue de Oro ha hablado sobre su adicción. “En la cocaína estuve metido como tres meses y mi prima me cachó y me acusó a mis papás. Hasta hoy le agradezco que me haya acusado, si no, a lo mejor habría seguido”, señaló hace un tiempo a El Mercurio.

“Ya no me drogo con nada. Y tomo poco. Aunque soy un curado piola. Un curado más erótico. Empiezo a jotear gente. Ese es mi problema”, agregó.