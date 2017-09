Marco Enríquez-Ominami se enfurece con Fernando Paulsen por decirle "huevón"

Este domingo el candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, participó como invitado en el programa de debate político Tolerancia 0.

En el espacio se refirió a variados temas relacionados a sus propuestas presidenciales, el caso del avión utilizado en su candidatura y las diferencias que presenta su partido con el resto de los candidatos.

Sin embargo, su participación estuvo marcada por un comentario de Fernando Paulsen que gatilló el malestar del esposo de Karen Doggenweiler.

Todo comenzó cuando el periodista le dijo -en tono de broma- “Póntela acá huevón, para que esté ahí todo el rato”, refiriéndose a una fotografía que el candidato sostenía en sus manos, lo que generó el enojo del entrevistado.

“Perdón, ¿me dijiste huevón? Me dijiste huevón, porque no te vi decirle huevón a Piñera (Sebastián). Esto me interesa, esto es interesante”, le respondió el aludido, ante lo que Paulsen replicó que sólo fue un “chilenismo”.

“Marco, no trates de empatar por la vía tonta”, le lanzó el panelista, ante lo que Enríquez-Ominami replicó: “huevón… tonto… hay un límite. Los vi con Piñera, y no fueron capaces de apretarlo para preguntarle por las cifras de su fortuna”.

“Eso es completamente falso. Si tu viste la entrevista, sabes que estuvimos por lo menos 40 minutos hablando, precisamente, de los temas de platas”, aseguró Daniel Matamala. El tenso momento terminó cuando el propio Paulsen dio el pase para una tanda de comerciales.

Sin embargo, el tema no quedó ahí, ya que durante este lunes, Enríquez-Ominami recordó el momento a través de su cuenta de Twitter.

¡Buenos días a tod@s los hueones de Chile! Así es como los periodistas de los poderosos quieren tratarnos. #TodosSomosHueones pic.twitter.com/X0GurAJsjl — Marco Enríquez-O (@marcoporchile) September 25, 2017