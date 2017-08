Usuarios de redes sociales destacaron el look de Leo Méndez Jr. a lo Di Mondo

Este jueves se emitió el último capítulo de “Primer Plano” con invitado a Leo Méndez Jr., quién viajó a Chile luego de un año alejado por vivir en su Suecia natal. En el programa, el hijo de Dj. Méndez se refirió a su vida alejado de la televisión, su reinvención en Estocolmo y los problemas que dejó antes de viajar.

En el estelar, conducido por Francisca García Huidobro y Julio César Rodríguez, “Leito” lució una tenida muy llamativa, considerando la evolución que ha tenido desde que se fue del país, luedo de abandonar el reality Los Méndez y terminar con su pareja Felipe Ortiz. Lo anterior encendió las redes sociales, ya que los usuarios comentaron ambos temas en forma muy dividida.

Primero, los comentarios giraron en torno a la tenida del invitado al programa, ya que vistió unos jeans muy apretados, zapatos con taco negros, un blazer capa color negro y un choker en el cuello, por eso rápidamente fue comparado por el socialité y fashionista Di Mondo.

#PrimerPlano es leito Méndez o el hijo de Di Mondo? — kingRoman (@VargasPulo) August 19, 2017

#primerplano no cachaba quien xuxa era. Dimondo Dimundo? …… No era leito mendez 😀😀 — PerroVerde (@angolino33) August 19, 2017

No me agrada que ande así… Es como dimondo, se ve ridículo 😒 — Sabry U 🌹 (@Icarte_Ro) August 19, 2017

Noo…es el hijo no reconocido de Dimondo jajaja — Irma (@irmaelenash) August 19, 2017

Yo no entiendo xq algunos se sorprenden con el look de Leo Méndez Jr, si eso ya lo hacía Di Mondo antes #PrimerPlano — Felipe 😎 (@calippoallendes) August 19, 2017

Asimismo, las redes sociales se manifestaron al conflicto que vive con su ex pareja, ya que cuando estaban juntos, Leo Méndez Jr. habría pagado parte de la carrera de Felipe Ortiz y este último no continuó pagando, por lo que actualmente mantiene una deuda de cuatro millones de pesos que no estaría dispuesto a financiar.

Su padre Leopoldo Méndez aprovechó la entrevista en vivo para llamar al programa donde lo apoyó en todas sus decisiones y le manifestó lo orgulloso que está de él. “Se ve precioso y estoy feliz de que haya vuelto porque es como que hubiera recuperado un brazo”, afirmó el cantante emocionado.