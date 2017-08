Canal 13 emitirá material inédito de Lady Di por el 20º aniversario de su muerte

Para recordar los veinte años de la muerte de la princesa de Gales, Canal 13 adquirió los derechos de interesantes piezas documentales, los que serán estrenados próximamente en exclusiva para la televisión abierta.

Los reportajes serán presentados por Monserrat Álvarez, junto a notas que contextualizarán la cobertura e impacto que tuvo la noticia en nuestro país.

Diana a través de los ojos de sus hijos

El primer espacio, “Diana, our mother: her life and legacy”, fue realizado por Oxford Films para ITV en el Reino Unido.

Este ha destacado por el íntimo retrato que hacen de la princesa sus hijos, los príncipes William y Harry, quienes recuerdan su personalidad y confiesan cómo su prematura desaparición los afectó e influye hasta hoy.

Las entrevista secretas de Diana

“Diana en primera persona” recopila una serie de entrevistas grabadas en secreto por la propia princesa de Gales. Cuenta con gran franqueza detalles inéditos de su infancia, juventud y de su matrimonio con Carlos.

La mirada de la BBC tras el accidente en París

En tanto, el documental aún inédito de la BBC, “Diana”, se enfocará en cómo el accidente en París cambió la vida de los cercanos a Lady Di, y conmocionó al mundo entero.

Sus hijos, familiares, y personas cercanas, hablan sobre cómo se sucedieron los hechos desde el momento en que supieron del accidente en París hasta el día del emotivo y multitudinario funeral.

El programa también de la BBC “Diana: seven days that shook the world”, presentará un recorrido en detalle por la semana que siguió a la trágica muerte de la princesa y cómo eso impactó a la monarquía británica.

María de los Ángeles Ortiz, sub directora de Programación de Canal 13, destaca que la elección de estas producciones se debió a que “contienen el mejor material de archivo, poseen una acuciosa mirada periodística, testimonios inéditos de sus hijos, los que por primera vez se han referido públicamente a su madre“, dijo.

“También hablan personas de su familia directa y otras personalidades que tuvieron algún vínculo con ella en algún momento de su vida (…) Esto nos lleva a ser el canal que estrenará para Latinoamérica gran parte de este contenido y situaremos el impacto de la noticia en nuestro país con investigación e imágenes de la época”, agregó