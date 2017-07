Ex MasterChef Josefa Barraza recordó etapa escolar en la que fue víctima de bullying

Josefa Barraza, participante de la tercera temporada de MasterChef, utilizó sus redes sociales para recordar la época en la que fue víctima de bullying.

A través de una publicación en Instagram, la modelo se desahogó, dando a conocer los maltratos y humillaciones que recibió cuando aún estaba en el colegio.

“Cuando tenía 11 años, mis papás me cambiaron de colegio. Las primeras semanas fueron bacanes, mis profesores me recibieron bien y mis compañeros de a poco se iban acercando. Sin embargo, al tercer mes de colegiatura, algunos compañeros (varones) comenzaron a burlarse de mi”, comenzó señalando la joven de 23 años, según recoge el periódico LUN.

Luchemos contra el bullying en los colegios… BASTA! que nunca más un niño o adolescente se sienta violentado en la sala de clases🤚 — Josefa Barraza (@masterjosefa13) July 22, 2017

“Se burlaban de mi por tener busto grande y lentes. Me gritaban Tetarelli, fea, cuatro ojos, tonta, entre otras cosas”, agregó.

Posteriormente las burlas se convirtieron en agresiones físicas. “Un día, durante una clase de artes, entre un grupo de 5 compañeros me pegaron cinta adhesiva en el pelo, me tiraron estuches a la cara, gomas y lápices en la cabeza”, prosiguió.

“Todo era motivo para que me molestaran. Si me gustaba un niño, si me peinaba mi mamá, si me reía fuerte, si usaba frenillos, todo podía ser algo que provocara una burla o algo más”, añadió.

Junto con asegurar que algunos de sus compañeros posteriormente le ofrecieron disculpas, precisó que este tipo de cosas le sirvieron para fortalecerla.

Que tengan un buen inicio de semana! Que receta de las que he hecho en @MasterChefChile les gustaría saber? 😍 (fotito del sábado) pic.twitter.com/H52VFspk7j — Josefa Barraza (@masterjosefa13) May 2, 2017

En conversación con el citado medio, Barraza explicó por qué cree que fue víctima de acoso.

“Ingresé en sexto básico y mis compañeros vieron en mi a la débil, a quien no conocía a nadie. Me hicieron bullying por el tamaño de mi busto, por mis lentes y por cualquier cosa. Sufrí esto entre sexto y octavo básico. Después paró un poco, pero la pasé muy mal”, contó.

La estudiante de periodismo reveló que en una oportunidad, entre siete compañeras bajaron al baño para pegarle. Sólo la defensa de su mejor amiga hizo que dejaran de agredirla.

“Yo pasé mucho tiempo sola y yo me guardaba estas cosas. Uno siente miedo de acusar: crees que puede aumentar si los acusas”, aseveró.

En la tercera temporada de MasterChef, que terminó el pasado 11 de junio, Josefa fue la décimo octava eliminada.