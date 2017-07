El drástico cambio de look al que debió someterse actor debutante de teleserie de TVN

Santiago Urrejola debutará en las teleseries nacionales en Wena profe, la nueva vespertina de TVN y su personaje no pasará desapercibido. El actor dará vida a Ricardo “Zombie” Andrade, el hijo del inspector del colegio Idelfonso (Otilio Castro).

Santiago tiene 23 años, estudió teatro en la U Mayor, y también piano clásico y trompeta. Ha actuado en diversas obras de teatro de jóvenes directores, pero ésta es su primera telenovela.

El joven artista contó que llegó al área dramática de TVN gracias a uno de sus profesores. “Un profesor de la escuela de teatro me envió el casting con los perfiles de los personajes que buscaban. Mande info y fotos a la directora de casting y ahí me fueron llamando para las distintas etapas hasta que me seleccionaron para interpretar a Ricardo ‘zombie’ Andrade”, contó.

“Es un joven tímido, muy sensible y bastante inseguro de sí mismo. Esta muy adentrado en la cultura oriental y en los juegos online. En el colegio sus compañeros se burlan mucho de él por su forma de vestir, sus gustos y su constante sueño por pasar las noches completas jugando en el pc”, dice sobre su personaje.

Para su rol debió dejar atrás su pelo largo y cortárselo, ya que en su personaje su papá es muy estricto, un poco militarizado por lo que no acepta a los desordenados que más encima usen pelo largo.

Chao rubiedad!! 💪🏾😎 A post shared by Santiago Urrejola Urbina (@urrejola.santiago) on Apr 19, 2017 at 10:41am PDT

Su papá sabe que Diego (Francisco Dañobeitia) le hace bullying y le gustaría que Ricardo se defendiera más. Como Ricardo no se defiende, el inspector a escondidas trata de vengarlo a su manera, aunque frente a todos Idelfonso es muy duro con él. Ricardo se sentirá atraído por Florencia (Belén Soto) quien muchas veces lo defiende. Sentirá por ella un amor platónico aunque para Florencia él es solo un amigo. Javier (Marcelo Alonso), el profesor de música será un gran inspirador para él ya que le ayudará a tener más confianza en si mismo a través de la música.

Santiago dice que hasta ahora la experiencia en TVN ha sido buena. “Se ha ido conformando un grupo de jóvenes muy rico para trabajar y el equipo completo ha sido muy acogedor con nosotros. Los directores y todo el equipo creativo ha permanecido muy abierto a aceptar cualquier aporte que podamos hacer tanto para nuestros personajes como para el desarrollo de la misma historia. Y paralelamente hemos estado trabajando en el ámbito musical que será parte importante de la teleserie y esa parte también ha sido muy interesante y ha generado un gran aprendizaje”, explicó.

Hoy se graba en el tetcho 💃🏻 #wenaprofe #tvn A post shared by Santiago Urrejola Urbina (@urrejola.santiago) on Jul 11, 2017 at 6:14am PDT

