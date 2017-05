Animadora Alejandra Quiroga renunció a Zona Latina para sumarse a CHV

Estrenando mis hermosas #bucaneras @victor_zapatos ooobvioooo ! 👢👢👢👢 mi falda y blusa @nicopoly.ltda #nicopoly #lookdeldia #otoñoinvierno #avancedetemporada

A post shared by alejandra quiroga (@alejandraquiroga) on Apr 4, 2017 at 6:43am PDT