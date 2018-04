Actor Roberto Farías desmiente grave acusación de abuso sexual: Mega investiga el caso

En medio de las acusaciones de acoso y abuso sexual contra el exdirector de Canal 13 Herval Abreu, el mundo del espectáculo nacional se conmocionó una vez más este lunes.

La actriz Catalina Bianchi realiz√≥ una p√ļblica denuncia contra el actor de Perdona Nuestros Pecados,Roberto Far√≠as, a quien acus√≥ de abuso sexual.

“Roberto Far√≠as, talentoso actor de TV, cine y teatro hace algunos a√Īos abus√≥ sexualmente de m√≠ en el ba√Īo de mi casa con gran violencia f√≠sica y verbal, bajo amenazas. Su mujer y su hija estaban en la casa. Ya no tengo miedo”, escribi√≥ Bianchi en Facebook.

“Finalmente no logr√≥ violarme, porque estaba bajo efectos de drogas y alcohol y su miembro no reaccion√≥ como √©l quer√≠a. Finalmente logr√© soltarme y darle una patada en las weas (el hombre debe medir 1.90 y pesar 100 kilos, fue boxeador). Tuve miedo… ya no te tengo miedo #noesno (sic)”, agreg√≥ tambi√©n en Instagram.

Su denuncia se viraliz√≥ de inmediato e impact√≥ tanto al p√ļblico como a sus colegas e incluso hizo que Mega, actual casa televisiva de Far√≠as, tambi√©n reaccionara a trav√©s de un comunicado p√ļblico.

“La estaci√≥n fue sorprendida en horas de la ma√Īana por esta publicaci√≥n emitida por redes sociales. Mega tom√≥ contacto directo con el actor para conocer su versi√≥n de los hechos. Roberto Far√≠as asegura que la acusaci√≥n es falsa”, se√Īalaron desde la estaci√≥n privada.

“El canal se encuentra actualmente en proceso de recabar todos los antecedentes para esclarecer la situaci√≥n y tomar las medidas correspondientes”, agregaron.

En la declaraci√≥n, tambi√©n afirman que la empresa “condena de manera taxativa cualquier tipo de acoso o abuso sexual contra mujeres y hombres, y manifiesta su total solidaridad con las v√≠ctimas de cualquiera de estos actos”.

Mega tambi√©n asumi√≥ el compromiso de “investigar denuncias formales y correctamente fundamentadas de modo de no actuar precipitadamente” y asegur√≥ que como empresa “cuenta con un protocolo interno de denuncia de situaciones de acoso o abuso a posibles v√≠ctimas, el que est√° incluido en nuestro Reglamento Interno”.

La versión de la actriz

Radio B√≠o B√≠o tom√≥ contacto con la Bianchi, quien se√Īal√≥ que lo que la motiv√≥ a hacer p√ļblica su denuncia, fue el reportaje publicado por la revista El S√°bado, donde varias actrices acusaron a Abreu de abuso sexual.

“Le√≠ en detalle ese reportaje y me sent√≠ muy identificada con lo que pas√≥. Sabiendo que no hay pruebas en estos casos, es la palabra de uno solamente. Pens√© que era el momento y el contexto para decirlo, con mucho miedo lo digo, pero tom√© fuerzas a partir de eso‚ÄĚ, afirm√≥.

Seg√ļn explic√≥ el hecho ocurri√≥ en una reuni√≥n familiar en la que ambos participaron junto a sus respectivas parejas e hijos, pues comparten cierto grado de parentesco. ‚ÄúYo fui al ba√Īo y el tipo se meti√≥ al ba√Īo, me tom√≥ por el cuello y me dijo ‘qu√©date calladita o sino t√ļ sabes lo que puede pasar’. Empez√≥ a besarme, chupetearme, manosearme el cuerpo entero, luego procedi√≥ a masturbarse delante m√≠o y me pidi√≥ que le hiciera sexo oral‚ÄĚ, record√≥ Catalina.

Seg√ļn relat√≥ la actriz, en el momento en el que el hombre la solt√≥, ella logr√≥ pegarle una patada entre las piernas y arrancar. “√Čl estaba muy borracho, hab√≠a fumado marihuana, no s√© si otras cosas. A √©l no le import√≥ (que hubiera otras personas presentes en el lugar)‚ÄĚ, afirm√≥.

Bianchi explic√≥ que todo ocurri√≥ hace alrededor de tres a√Īos atr√°s y que no dijo nada porque se sent√≠a muy amenazada. ‚ÄúLa verdad es que una situaci√≥n as√≠ te produce terror. Pensar que el tipo te amenaza abiertamente y le puede pasar algo a tus hijos, entonces es muy duro. Realmente hay que estar en esa situaci√≥n para entenderlo. No se lo deseo a nadie, es asqueroso‚ÄĚ, reconoci√≥.

La actriz explic√≥ que el objetivo de dar a conocer sus vivencias es para incentivar a otras mujeres a que rompan el silencio. ‚ÄúYo s√© de otros casos que todav√≠a no han salido a la luz, entonces no voy a hablar de eso. Espero que si alguien tiene algo que decir, que lo diga ahora que es el momento‚ÄĚ, dijo.

Finalmente se√Īal√≥ que es un tema que tiene superado en lo personal, y que no ha vuelto a ver a Far√≠as. “Lo bloque√© de mis redes sociales y de todo. Si lo veo en televisi√≥n, cambio el canal porque me produce mucho asco‚ÄĚ, explic√≥. ‚ÄúSiento que no me puede ya pasar nada ahora, pero siento que hay que decirlo para advertir a las mujeres m√°s que nada‚ÄĚ, finaliz√≥.