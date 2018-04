Ingrid Cruz respondió tajante a los comentarios homofóbicos de sus seguidores

Hace algunas semanas Mega estrenó la segunda temporada de The Switch, la cual fue grabada hace varios meses. El espacio hace competir a transformistas chilenos con extranjeros, en distintas pruebas de talento.

Cada participante debe presentarse frente a un jurado compuesto por el compositor √ďscar Mediavilla, la transformista uruguaya Nicole Gaultier y la actriz chilena Ingrid Cruz.

Es justamente la intérprete nacional quien peor lo está pasando debido a la emisión del espacio. A través de sus cuentas en redes sociales, sus seguidores le han dejado mensajes homofóbicos y de mal gusto, por su trabajo.

Cansada de ver esas publicaciones, la actriz decidió comenzar a bloquear a aquellos molestos usuarios y además les respondió de forma tajante.

Una publicación compartida por ingridcruztoro Oficial (@ingridcruztoro) el Mar 8, 2018 at 5:37 PST

“Los que me ofenden por trabajar en un programa de transformistas o que no le gusta mi trabajo… los borro y bloqueo”, asegur√≥ en una foto que comparti√≥ en Instagram. “En esta cuenta me pueden decir todas sus opiniones y cr√≠ticas pero con respeto”, se lee en la foto.

Su enojo tambi√©n lo hizo notar con un contundente mensaje en la publicaci√≥n. “Despu√©s dicen que somos un pa√≠s inclusivo. Qu√© onda la violencia y falta de vocabulario de algunas personas… que lo √ļnico que les sale por sus cabezas es violencia y ordinarieces. Yo leo todo y acepto a todas las personas que piensan distinto a mi y me lo plantean con respeto. Pero los insultos ¬°¬°¬°¬°no los voy a aceptar jam√°s!!!”, agreg√≥.

“Estoy orgullosa de trabajar en The Switch, un programa distinto, entretenido, inclusivo y que pone temas de discusi√≥n en la mesa. As√≠ que a todos los aburridos que se esconden en una red social para tirar mierda… LOS BORRO Y BLOQUEO”, finaliz√≥.